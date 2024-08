TCM-PA suspende cautelar e libera ônibus elétricos em Belém

Em decisão monocrática, a conselheira Ann Pontes, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), reconsiderou sua posição após uma audiência com representantes da Prefeitura de Belém e decidiu liberar a operação dos ônibus elétricos na capital paraense. Nesta quinta-feira (29), ela suspendeu a medida cautelar que anteriormente bloqueava o contrato da gestão municipal para a operação desses veículos.

Conforme a nova decisão emitida pela conselheira nesta quinta, a decisão inicial (pela suspensão) havia sido tomada devido a problemas de planejamento e indícios de sobrepreço no contrato nº 02/2024-Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), paralisando contratações e pagamentos relacionados à implementação dos ônibus elétricos.

A reavaliação do caso ocorreu após uma audiência no dia 14 de agosto, envolvendo membros do TCM-PA, Semob, Procuradoria Geral de Belém e representantes da empresa Tevx Motors Group Ltda, responsável pelo fornecimento dos ônibus. Durante a audiência, a Semob se comprometeu a apresentar um projeto piloto, detalhando a operação, manutenção e guarda dos ônibus elétricos, além de outras medidas para sanar as irregularidades apontadas.

A Tevx Motors Group Ltda também se comprometeu a mitigar o sobrepreço identificado pela 1ª Controladoria de Controle Externo do TCM-PA. Como parte do acordo, a empresa doará dez carregadores para os veículos, com valor total de aproximadamente R$ 1,95 milhão, e prestará serviços diversos no valor de R$ 1,94 milhão, totalizando cerca de R$ 3,88 milhões revertidos em favor do município.

Conforme a nova decisão, com a apresentação do planejamento exigido e os compromissos assumidos pela Semob e pela Tevx Motors Group Ltda, a conselheira Ann Pontes suspendeu a medida cautelar, permitindo a continuidade do projeto dos ônibus elétricos. A decisão agora aguarda homologação pelo Plenário do TCM-PA, prevista para a sessão ordinária de 3 de setembro.

O Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda posicionamento.