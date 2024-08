Manifestação em Belém pede a liberação de ônibus elétricos comprados pela Prefeitura

Manifestantes de diversas entidades nacionais e estaduais se concentram, na manhã desta quarta-feira (14.08), na Praça Brasil, em um ato que tem como objetivo reivindicar a liberação dos ônibus elétricos em Belém. Os participantes vão seguir em passeata rumo ao Tribunal de Contas do Município(TCM), onde esperam dialogar com os conselheiros sobre o assunto.

“Nós vamos reivindicar, daqui para o TCM, o direito da população de Belém; direito aos transportes públicos de qualidade, direito que a gente conquistou na luta, que não é de hoje. O TCM tem que rever essa posição e anular essa decisão”, diz a coordenadora executiva do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma-Belém), Iyanifá Ghys de Nánà, que também é dirigente Intersindical no Pará.

Entenda o caso

A Prefeitura de Belém realizou licitação para a aquisição de 30 ônibus elétricos com ar condicionado e wi-fi. Dez ônibus elétricos foram comprados e, destes, cinco já chegaram a Belém. Porém, por medida cautelar, o contrato de compra dos veículos foi suspenso. No seu voto, a conselheira Ann Pontes apontou irregularidades no processo de licitação. A gestão municipal afirma que o processo está dentro da legalidade.