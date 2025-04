Com Bolsonaro na UTI, filhos do ex-presidente vão sortear entrega de capacete de grafeno

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão substituí-lo em uma live em que compradores de um capacete de grafeno serão sorteados para receber o item das mãos de Jair. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a transmissão está marcada para a noite desta terça-feira, 22, mesmo com a internação do ex-chefe do Executivo. Bolsonaro permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, desde que passou por uma cirurgia no intestino no último dia 13.

"Tenho certeza de que ele gostaria de participar. Conversei com ele e ele disse: 'Pode manter'", afirmou Flávio em entrevista para a Rádio Auriverde. Segundo o senador, três apoiadores que comprarem o capacete até esta noite serão sorteados para receber o item das mãos de Bolsonaro, assim que ele tiver alta.

"Assim que for possível, em qualquer lugar do Brasil, o presidente fará a entrega", afirmou Flávio.

Em publicações nas redes da Bravo Grafeno, empresa da qual Jair e Flávio são sócios, estão confirmadas na live desta terça-feira as presenças do vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos) e do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. Existe a possibilidade de Bolsonaro participar do sorteio ainda do hospital, caso seu estado de saúde permita.

O ex-presidente segue internado após a realização de uma cirurgia de emergência no abdome para a desobstrução intestinal.

Como mostrou o Estadão, o último boletim médico sobre o ex-presidente aponta que ele retirou os drenos que tinha no abdome, mas não há previsão de alta.