Onde se toma tacacá? Veja 6 lugares imperdíveis em Belém

O tacacá, comida típica do Pará, nunca esteve tão em alta! A popularidade do prato já era grande em Belém, mas com o hit "Voando Pro Pará" da cantora Joelma, que viralizou no TikTok em 2023, o tacacá conquistou o Brasil. A música, com o refrão chiclete "eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa", despertou a curiosidade de muitos que nunca experimentaram a iguaria. No Google, a pergunta onde se toma tacacá se tornou uma busca comum.

Servido em cuias de tucumã, o tacacá é feito com tucupi, goma de tapioca, camarão seco e jambu (uma erva com efeito anestésico que causa leve dormência na boca). Embora o caldo tenha conquistado o país recentemente, em Belém a iguaria sempre foi um patrimônio cultural. Barraquinhas em esquinas e pontos espalhados pela capital paraense garantem a oferta do prato a qualquer hora do dia. Pensando nisso, o OLiberal selecionou 6 lugares imperdíveis para tomar tacacá.

VEJA MAIS

1. Tacacá do Renato

O Tacacá do Renato conta com quatro unidades em Belém atualmente. Nas unidades, você pode encontrar maniçoba, caruru, arroz paraense e, é claro, o famoso tacacá. Além disso, o restaurante conta com uma lasanha paraense exclusiva no cardápio.

Endereço das unidades:

- Unidade Marco: Tv. Pirajá s/n ao lado do Cassazum

- Unidade Praça Brasil: Tv. Pombal, 210 (Em frente à praça Brasil)

- Unidade Batista Campos: Rua dos Mundurucus, 1806 (em frente à Praça Batista Campos)

- Unidade Augusto Montenegro: Rod. Augusto Montenegro, km6, 15 (Em frente ao Via Show)

2. Tacacá da Flávia

O Tacacá da Flávia é um dos mais conhecidos de Belém e conta com três unidades: uma na Av. Pedro Miranda, outra na Dr. Freitas com a João Paulo II e uma na Av. Romulo Maiorana. Lá você pode encontrar caruru, vatapá, maniçoba. Sem esquecer do tacacá, é claro.

3. Tacacá da Vileta

Outro ponto conhecido para tomar tacacá em Belém é no Tacacá da Vileta. O local vende outras comidas típicas e também faz combinações de vatapá, maniçoba, caruru e arroz paraense, sem esquecer do tacacá com camarão e caranguejo. O restaurante fica localizado na Avenida Duque de Caxias, no sentido Hangar.

4. Tacacá da Téka

O Tacacá da Téka fica na praça em frente ao conjunto Pedro Teixeira II, na Mário Covas. Além do tradicional tacacá e as outras comidas típicas paraenses, o espaço também vende sobremesas a famosa unha de caranguejo.

5. Barraca da Fafá

Um dos locais mais conhecidos por vender comidas típicas do Pará fica localizado no comércio. A Barraca da Fafá está em funcionamento há décadas e tem o tacacá como seu "carro chefe". A barraca fica localizada na Tv. 13 de Maio, em frente das Lojas Americanas, entre Av. Portugal e 7 de Setembro.

6. Tacacá da Sandra

Conhecido por quem já mora na Marambaia, o Tacacá da Sandra fica na Avenida Rodolfo Chermont e serve comidas tipicas do Pará em uma simples barraquinha que está sempre fazendo fila. O tacacá é o principal, mas a barraca também vende caruru, vatapá, maniçoba e sobremesas como bolo de macaxeira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)