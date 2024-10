Ocupantes de lancha são resgatados após embarcação apresentar problemas motores em Mosqueiro

Passageiros e tripulantes de uma lancha, que saiu de Soure com destino a Belém, passaram por momentos de tensão após a embarcação em que eles estavam apresentar problemas motores na manhã desta quarta-feira (2/10). De acordo com as autoridades, os ocupantes foram socorridos por uma outra lancha e levados até a Praia do Farol, em Mosqueiro, distrito da capital paraense.

Por sorte, ninguém se feriu. Nas redes sociais foram compartilhadas fotos dos ocupantes utilizando colete salva-vidas dentro da embarcação e, inclusive, um vídeo do momento em que a lancha que os socorreu atraca em Mosqueiro.

VEJA MAIS

Em nota, a Agência de Controle e Regulação dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou à Redação Integrada de O Liberal que "a empresa é regularizada e fiscalizada pela Artran". A reportagem também solicitou um posicionamento da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.