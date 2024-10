Naufrágio em Cotijuba: sobreviventes e familiares de vítimas são ouvidas em audiência nesta terça

Está marcada para esta terça-feira, 1º de outubro, a audiência de instrução e julgamento que dá continuidade ao julgamento do caso envolvendo o naufrágio da lancha 'Dona Lourdes II', que aconteceu próximo à Ilha de Cotijuba, no dia 8 de setembro de 2022, na qual 24 pessoas morreram. Pelo menos seis testemunhas de acusação, entre elas sobreviventes e parentes de vítimas falecidas, são esperadas pelo juízo do 2º tribunal do júri de Belém.

A audiência será presidida pelo juiz Homero Lamarão Neto, no plenário 'desembargador Nelson Amorim', no prédio do Fórum criminal, localizado no bairro da Cidade Velha, e está prevista para começar às 9h. No processo, o comandante da embarcação é réu por 24 homicídios e outras 62 tentativas de homicídio.

A lancha naufragou nas proximidades da ilha de Cotijuba. Ela saiu do Marajó, de um porto clandestino localizado na comunidade de Camarazinho, em Cachoeira do Arari, e tinha como destino final a capital paraense. Ao todo, 87 pessoas estavam a bordo. Conforme apontaram as investigações da época, o comandante da embarcação driblava as fiscalizações realizadas pela Marinha - de acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), ele responde por homicídio e tentativa de homicídio, estando, atualmente, cumprindo medidas cautelares.

Relembre o caso

A lancha “Dona Lourdes II” naufragou no dia 8 de setembro de 2022, na Baía do Marajó, próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém. O naufrágio resultou na morte de 24 pessoas (13 mulheres, seis homens, quatro crianças e um bebê). A última vítima fatal a ser encontrada morta foi Sophia Loren Andrade dos Santos, de apenas 4 anos, após 26 dias de buscas nas águas. Os sobreviventes foram 66. A embarcação operava de forma clandestina, não estando autorizada a oferecer o serviço de transportes de passageiros. Além disso, os equipamentos de segurança, como os coletes, estavam em desconformidade com as normas em vigência.