Ocupantes de lancha são resgatados após embarcação apresentar problemas em Mosqueiro

Passageiros e tripulantes de uma lancha, que saiu de Soure com destino a Belém, passaram por momentos de tensão após a embarcação em que eles estavam apresentar problemas na manhã desta quarta-feira (2/10). De acordo com as autoridades, os ocupantes foram socorridos por uma outra lancha e levados até a Praia do Farol, em Mosqueiro, distrito da capital paraense.

Por sorte, ninguém se feriu. Nas redes sociais foram compartilhadas fotos dos ocupantes utilizando colete salva-vidas dentro da embarcação e, inclusive, um vídeo do momento em que a lancha que os socorreu atraca em Mosqueiro.

Uma guarnição do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) foi até a praia após ter visto uma embarcação abandonada na praia. Assim que os militares chegaram no local conversaram com o capitão da lancha acidentada, que informou que o transtorno aconteceu por volta das 7h30 em uma das bombas do porão, e que tinha levado a lancha à margem da praia para realizar a manutenção. Os passageiros seguiram viagem até Belém em outra embarcação da mesma empresa.

Em nota, a Agência de Controle e Regulação dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou à Redação Integrada de O Liberal que "a empresa é regularizada e fiscalizada pela Artran". A reportagem também solicitou um posicionamento da Marinha do Brasil e aguarda retorno.