Obras na Feira do Açaí são antecipadas e chegam a 65%; previsão de entrega é até o fim do mês

As obras de revitalização da Feira do Açaí avança e chega para 65%, com previsão de entrega até o final deste mês de dezembro. Os trabalhos foram antecipados pela Prefeitura. Os obras iniciaram em junho de 2024. A Feira do Açaí está incluída na ampla reforma do Complexo do Ver-O-Peso, que pretende preparar Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

O complexo está em execução pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), com recursos garantidos pelo Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional, que assegurou R$ 64 milhões para a completa reforma do Ver-o-Peso.

Na Feira do Açaí, a Prefeitura garantirá 16 boxes todos reformados, troca de cerâmica, novas bancadas, piso interno revestido na parte interna dos boxes, reforma geral e hidráulica, boxes maiores, estrutura de ferro que apoia a lona (reparos). A COP 30 ocorrerá em novembro.

Além da revitalização de toda a via em paralelepípedos, o serviço prevê ainda o calçamento de pedestres com pedras em lioz, iluminação moderna com LED e recuperação de todos os quiosques. Mais 104 novos boxes foram incluídos no projeto para atender os feirantes que ficam no entorno das docas do Ver-o-Peso. Além da reforma do prédio Flora Regional, que é um antigo necrotério, e do banheiro público do espaço.

A Feira do Açaí é um entreposto comercial público, uma feira livre a céu aberto de comercialização do açaí, uma zona portuária de pequeno porte e um conjunto de lanchonetes, que faz parte do Complexo do Ver-O-Peso, localizado às margens da baía do Guajará, na Cidade Velha.

As obras do complexo do Ver-O-Peso abrangem as áreas da feira principal, com avanço de 45%; Mercado de Peixe e Mercado de Carne, com 60% concluídos em cada; Ladeira do Castelo, que já está toda concluída; e estacionamento, o qual ainda entrará em obras.