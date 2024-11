Museu de Arte de Belém apresenta exposição diversa sobre o Ver-o-Peso; confira programação

O Museu de Arte de Belém (MABE) abre as portas para o público nesta quinta-feira (28), às 10h, com a sua nova exposição ‘Novos Olhares sobre o MABE’. A programação é gratuita e se estende até o dia 02 de fevereiro de 2025.

A exposição, que acontece na Sala Antonieta Santos Feio, é focada no Mercado do Ver-o-Peso e foi construída a partir de uma mostra virtual, a qual faz uma revisita ao ano de 2021, quando o museu se encontrava em obras de restauro e estava fechado para o público.

Na estreia da exposição, o Mabe receberá 75 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hildegarda Caldas de Miranda, do bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

Ao todo, 43 obras estarão expostas durante o evento, pertencentes aos artistas: Moacir Couto de Andrade, Leônidas Monte, Dina Oliveira, Geraldo Teixeira, Paolo Ricci, Pierre Verger, Emanuel Nassar, Sérgio Melo, Ângelo Guido, Ronaldo Moraes Rego, Pinto Guimarães, Luís Gonzaga Neves, M. Melo, Benedicto Mello, Antar Rohit,Irene Azevedo, Marinaldo Santos, Elieni Tenório, Luiz Braga, Miguel Chicaoka, Antonieta Santos Feio, Janduari Simões, Waldemar da Costa e Klinger Carvalho.

Fotografias também fazem parte da exposição do museu (Foto: Pierre Verger)

Além da mostra virtual, que foi projetada apenas uma vez na fachada do Solar da Beira, a programação também conta com pinturas em tela e fotografias originais do acervo do MABE. Essas obras trazem em sua temática o universo do Ver-o-Peso e estarão em exibição através de um vídeo-exposição.

Na estreia da exposição, o Mabe receberá 75 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hildegarda Caldas de Miranda, do bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

Nina Matos, diretora do Mabe e curadora da exposição, explica que o principal objetivo da iniciativa é apresentar as várias obras representativas do Ver-o-Peso para a comunidade, criando um elo de ligação entre a população e esse lugar tão representativo.

“Nós temos um acervo muito grande e potente que representa o Ver-o-Peso, de pintores que passaram por aqui desde o início do séc. XX, até artistas mais contemporâneos, que pintaram ou fotografaram esse lugar. Essa mostra também vai apresentar um vídeo, que o Mabe realizou em 2021, que tinha o objetivo de buscar uma aproximação dessa Feira, é um desejo do museu, de trabalhar no entorno, de trabalhar junto com as comunidades próximas, de convidá-los para conhecer o museu, que é um espaço público, e trabalhando sempre através de ações educativas”, afirma a curadora.

A obra 'Vendedor de Caranguejo' foi criada pelo artista Waldemar da Costa (Foto: Acervo Mabe)

Ainda de acordo com Nina, o público que visitar o Mabe poderá apreciar diferentes abordagens e vertentes artísticas relacionadas ao tema do Ver-o-Peso.

“Cada artista tem a sua impressão e registra ela do seu jeito. Vamos ter pinturas que mostram esse casario, as embarcações, o próprio mercado, vamos trazer o mestre ceramista Ciro Croelhas, que fará demonstração de cerâmicaspara dar uma demonstração de cerâmicas que são comercializadas no Ver-O-Peso; além de uma série de fotografias que registraram, não só o mercado, mas as pessoas que estão diariamente nesta feira”, salienta Nina.

Sobre a Mostra

A exposição ‘Novos Olhares sobre o MABE’ visa apresentar a Feira do Ver-o-Peso como um museu vivo, que carrega patrimônios culturais e elementos que formam a identidade paraense. Essa conexão é apresentada nas obras através de um verdadeiro intercâmbio cultural, entre os feirantes que vivem deste espaço e o público que consome os produtos da feira e constrói uma memória afetiva deste cartão postal de Belém.

Serviço:

Exposição 'Novos olhares sobre o Mabe'

Abertura: 28 de novembro de 2024

Horário: 10h

Local: Sala Antoniea Santos Feio – Museu de Arte de Belém – Palácio Antônio Lemos

Visitação: de terça a sexta, de 9h às 16h. Sábados e Domingos de 9h às 13h