Obra de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso será concluída até setembro de 2025, diz Jader Filho

Até setembro de 2025 deverá estar concluída a obra de esgotamento sanitário do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. É o que afirmou, na manhã desta segunda-feira (25), o ministro das Cidades, Jader Filho. Em seus 123 anos de existência, essa é a primeira vez que o espaço receberá esse tipo de obra. Como parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a obra foi iniciada na quinta-feira (21) da semana passada.

O investimento liberado pelo Ministério das Cidades é de R$ 16,6 milhões. O objetivo do projeto é a redução dos poluentes e a consequente melhoria da qualidade de vida da população. A obra de tratamento e implantação da rede de esgoto, no perímetro da Boulevard Castilhos França, se estenderá por quatro quilômetros até a praça do Relógio. Essa é uma das obras da COP 30.

“O nosso Ver-o-Peso está recebendo esgotamento sanitário. Ele, que é uma referência para todos nós, agora vai ficar mais bonito. As pessoas vão poder de fato ir lá e ter mais conforto”, disse o ministro Jader Filho, em entrevista ao Grupo Liberal. “Isso vai atender as pessoas que vão lá todos os dias comprar o seu peixe, o seu açaí, além dos turistas, mas também aquelas pessoas que trabalham lá. A gente fica muito feliz de poder estar trazendo esse recurso. São mais de R$ 16 milhões para levar esgotamento sanitário para toda aquela região ali do Ver-o-Peso”, afirmou.

A obra é uma parceria do governo federal com o governo estadual. “Essa obra tem que estar pronta para a COP. Então, nós precisamos agilizar. A gente não pode ter obras em Belém durante a COP. Os nossos turistas têm que chegar aqui no nosso cartão postal e o nosso Ver-o-Peso estar preparado para recebê-los”, disse. “A gente não vai mais ter, enfim, toda aquela gordura saindo pelas nossas canaletas. A gente vai ter o tratamento desses resíduos. Além de cuidar da saúde pública, da questão sanitária, pois ali se mexe com alimentação, com carne, com peixe, mas também tem preocupação com a questão ambiental, que é o tema central da COP 30”, disse o ministro.

Será a COP das cidades amazônicas, diz ministro

Para a execução da obra, Jader Filho disse que algumas alterações serão necessárias, o que irá ocorrer no momento oportuno. “Mas a gente quer que ela tenha o menor impacto possível para evitar obviamente ter transtorno tanto para aquelas pessoas que trabalham lá como também para aquelas pessoas que vão todos os dias visitar”, afirmou.

O ministro Jader Filho também comentou sobre a revitalização da Orla de Icoaraci, que será realizada em convênio com o governo do Pará e cujo processo burocrático está sendo finalizado. “Será mais um ponto turístico na nossa cidade. A revitalização toda, podendo trazer mais turistas para o nosso distrito de Icoaraci”, contou. “Para mim, será nostálgico. Eu lembro quando eu ia, jovem e também adulto, tomar água de coco na orla do Cruzeiro. Agora a gente vai poder ter mais um cartão postal na nossa cidade de Belém. É uma obra de mais de 16 milhões de reais, que vai movimentar toda aquela região, gerando emprego e renda”, disse.

Ele explicou que o Ministério das Cidades não faz obras. Faz convênio. Destina o recurso. Quem executa as obras são os governos estaduais e os municípios. O ministro Jader Filho também falou da importância que as obras para a COP sejam concluídas no tempo certo, deixando um legado para a população. “Aí tem que ter muito trabalho. A gente tem que continuar do mesmo jeito que a gente trabalhou para que essas obras pudessem vir a Belém. Foi muita articulação e diálogo para que a gente pudesse fazer esses recursos serem encaminhados. Antigamente esses recursos não vinham à Belém”, disse. “E agora estão vindo por conta do diálogo, da conversa, das parcerias que a gente tem firmado. Desse momento que o Pará vive e está hoje muito forte lá em Brasília, em nível nacional, nessa articulação tem sido feita fortemente pelo governador Helder. Então a gente fica muito feliz de poder estar trabalhando em Brasília, representando o nosso Pará”, afirmou. “A COP 30 será a COP da floresta. Mas, como eu tenho dito, além da COP da floresta, vai ser a COP das cidades amazônicas”, concluiu.