Obras na Basílica Santuário: espaço para fiéis ficará reduzido no período do Círio 2024; entenda

As obras de restauração e conservação da Basílica de Nazaré avançaram e reduziram o espaço dentro do Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. Os andaimes que serão utilizados nos reparos, já estão montados e darão início à segunda etapa dos trabalhos. Segundo a assessoria da Basílica, as obras têm duração de 14 meses e o Círio de Nazaré acontecerá em meio aos reparos.

VEJA MAIS

Nesta fase da obra, reparos serão feitos no forro e telhado. Apesar da limitação do espaço, não houve alteração da programação da Igreja. As missas e celebrações seguem em seus respectivos horários, divulgados amplamente nas redes sociais da Basílica Santuário. Durante as missas, os trabalhos são suspensos até o fim das cerimônias.

O restauro, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio de Lei federal de incentivo à cultura, segue protocolos de segurança, que fazem parte das medidas de proteção e permitem aos fiéis acompanhar a obra, fazer suas orações e participar das celebrações.

Foram instaladas telas de proteção, isolamento das cadeiras laterais à esquerda, onde os serviços se concentram, neste momento, e esta proteção será estendida para a área central da igreja também.