Quarta-feira de cinzas: fiéis celebram início da quaresma na Basílica Santuário

As paróquias da Arquidiocese de Belém celebram, ao longo desta quarta-feira (14), a Missa de Imposição das Cinzas. A cerimônia abre a agenda da igreja católica para a Quaresma, período de 40 dias de oração, meditação e jejum em preparação para a Páscoa de Cristo. Na Basílica Santuário de Nazaré, fiéis compareceram à missa presidida pelo Padre Arthur Maria Monteiro.

VEJA MAIS

De acordo com Padre Francisco Cavalcante, a quarta-feira de cinzas para os cristãos é a introdução do tempo quaresmal. “As liturgias que acontecem durante essa jornada, vão levando à consciência e ao coração dos fiéis para mergulhar nesta mística do tempo quaresmal, que são 40 dias de oração, meditação, que nos preparam para a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, os fiéis da liturgia recebem as cinzas, que são símbolo concreto da condição frágil da nossa existência”, diz.

Momento da imposição das cinzas (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Após os fiéis receberem as cinzas, é realizada pelo ministro uma oração, ‘Arrependei-vos e crede no Evangelho’. O Padre Francisco conta que essa oração significa para os fiéis, a dependência de Deus. “O ser humano é pequeno e frágil, mas Deus é todo poderoso e está ali para nos amparar e estar conosco nesta caminhada. O tempo da Quaresma é um espelho da nossa vida, estamos em uma constante caminhada, nos preparando para o encontro do nosso Senhor. A Quaresma é importante porque é um tempo de preparação e não existe uma boa chegada, sem uma boa preparação” explica o religioso.

Enfermeira Antoniette Reis (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Na missa das 9h desta manhã, fiéis lotaram a Basílica, em busca de serem benzidos com as cinzas de Ramos. A enfermeira Antoniette Reis, conta sobre a importância de estar participando da missa de quarta-feira de cinzas. “A importância da preparação da Quaresma para mim é a transformação e renovação da nossa fé. A gente se prepara, para que a nossa fé seja maior ainda em nosso Deus e tenhamos a plenitude na nossa salvação”, diz emocionada.

Para o Seminarista Xaveriano, Ronilson Moraes, a Quaresma é a lembrança da conversão. “Para mim como religioso e seminarista, a Quaresma é muito importante. Como o Padre falou na homilia, 40 dias é um número bíblico. Também nos faz refletir sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida como ser humano e na nossa sociedade em que há tantas atribulações. Para se converter é preciso tomarmos consciência da nossa natureza humana a qual nós viemos. Então, para mim o tempo da Quaresma é um tempo de conversão e também de união”, conta.

Seminarista Xaveriano Ronilson Moraes (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

Apesar de ser celebrada por católicos, a Quarta-feira de Cinzas não é feriado, de acordo com a lei federal. No entanto, alguns estados podem decretar como ponto facultativo e os estabelecimentos podem funcionar em horário especial.

Confira os horários das missas paroquiais:

- Catedral Metropolitana – Missa às 7h, 9h,19h, às 11h Igreja São João e às 18h Igreja do Carmo

- Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Missa às 7h, 9h, 12h e 18h

- Santuário Nossa Senhora da Conceição – Missa às 7h e 18h30

- Santuário São Judas Tadeu – Missa às 16h e 19h

- Santuário Nossa Senhora do Ó – Missa ás 7h e 18h30

- Santuário Santa Rita de Cássia – Missa às 7h e 19h

- Santuário do Bom Remédio- Missa às 7h, 9h e 19h

- Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Missa às 7h e 11h

- Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa – Missa às 19h

- Paróquia Arcanjo São Miguel (Una) – Missa às 19h

- Paróquia Ascensão do Senhor (Icuí) – Missa às 19h30

- Paróquia Divina Misericórdia – Missa às 8h e 19h

- Paróquia Imaculada Conceição (Outeiro) – Missa às 07h

- Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h30

- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Missa às 9h e 19h

- Paróquia Nossa Senhora da Conceição – (Mosqueiro) -Missa às 7h e 18h30

- Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha) – Missa às 7h e 18h

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Fátima) – Missa às 7h30 e 18h30

- Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba)- Missa às 18h

- Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência – Missa às 7h e 19h

- Paróquia Sagrada Família – Missa às 19 h

- Paróquia Santa Luzia – (Jurunas) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Maria de Belém – Missa às 19h

- Paróquia Santa Maria Goretti – Missa às 19h

- Paróquia Santa Rosa (Benevides) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Teresinha (Tenoné) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (jurunas)- Missa às 6h30, 18h e 20h

- Paróquia Santíssima Trindade – Missa às 7h, 10h,18h30 e 8h30 Igreja do Rosario

- Paróquia Santo André Apóstolo – Missa às 19h

- Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Batista Campos) – Missa às 6h30, 17h e 19h

- Paróquia São Benedito – Missa às 19h

- Paróquia São Francisco de Assis- (Benevides/Murinin) – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São Francisco de Assis (Icoaraci) – Missa às 19h

- Paróquia São Francisco de Assis (Tapanã) – Missa às 20h

- Paróquia São Francisco Xavier – Missa às 19 h

- Paróquia São Geraldo Magela – Missa às 10h e 19h

- Paróquia São João Paulo II -Missa às 18h

- Paróquia São Jorge – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São José (Doca) Missa às 7h 11h e 19h

- Paróquia São Lucas Evangelista – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São Miguel – (Cremação) Missa às 7h30 e 18h30

- Paróquia São Pedro e São Paulo – Missas: 7h e 18h30

- Paróquia São Pio X- Missa às 8h

- Paróquia São Raimundo Nonato – Missa às 6h30 e 18h

- Paróquia São Sebastião – Missa às 19h

- Paróquia Transfiguração do Senhor – Missa às 19h