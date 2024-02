Quaresma: saiba o que pode e o que não pode durante o período

A Quarta-feira de Cinzas marca o início de um importante período litúrgico da Igreja Católica, a Quaresma. A contagem do período da Quaresma, que faz referência aos 40 dias em que Jesus Cristo esteve no deserto, é feita da seguinte forma: a partir da quarta de cinzas contamos os dias até o sábado antes da Páscoa, conhecido como sábado de aleluia.

Qual o período da Quaresma em 2024?

Em 2024, a Quaresma vai de 14 de fevereiro a 28 de março. A Sexta-feira Santa, que representa o dia da morte de Cristo, cai no dia 29 de março, com a Páscoa — data da ressurreição de Jesus - acontecendo no domingo, dia 31 de março.

Por que são 40 dias de Quaresma?

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ligada à Igreja Católica (CNBB), biblicamente, o número 40 da Quaresma faz referência ao tempo "da espera, da preparação, da penitência, do jejum e até do castigo". Episódios como os 40 dias que choveu durante o dilúvio, Moisés esperando por este mesmo período para receber as tábuas da Lei no Monte Sinai, entre outros, representam "um número redondo e provisório que indica um tempo de preparação para algo que virá".

O que pode e não pode na Quaresma?

De acordo com recomendações feitas pela CNBB são permitidas ou não recomendadas as seguintes práticas durante a Quaresma:

Permitido

- Jejum e abstinência;

- Oração;

- Caridade e obras de misericórdia;

- Serviço voluntário – incluindo ajuda aos necessitados e visitas e doentes e presos; e

- Reflexão e meditação.

Recomendações

- Não comer carne vermelha;

- Não cometer excessos em todas os aspectos da vida como alimentação, financeiro e outros; e

- Não praticar atos pecaminosos.