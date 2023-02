Quarta-feira de Cinzas: entenda o significado da data

Tradicionalmente, todo dia seguinte ao Carnaval é Quarta-feira de Cinzas, data que inicia a Quaresma para a Igreja Católica e marca o começo das preparações para a Páscoa. Apesar de ser uma data comemorativa para os católicos, não é considerada feriado pela lei federal, mas cada estado pode definir como ponto facultativo ou não. Conheça o significado da data.

O que significa Quarta-feira de Cinzas?

A Quarta-feira de Cinzas marca o começo da Quaresma para os fiés da Igreja Católica, um período de reflexão, conversão, devoção e religiosidade que vai até a Semana Santa, que antecede o domingo de Páscoa. A data representa os 40 dias em que Jesus esteve no deserto, por isso alguns católicos praticam o jejum e abstinência durante esse tempo.

Neste dia, são realizadas missas com rito da Imposição das Cinzas, onde os fiés são benzidos com as cinzas de ramos queimados que foram usados no Domingo de Ramos do ano anterior, batizados com água benta. O padre traça uma pequena cruz na testa com as cinzas, que simboliza aos católicos o desejo de seguir no caminho do cristianismo. Durante a cerimônia, o padre pronuncia as palavras: "Lembra-te és pó, e ao pó tu voltarás" ou "Convertei-vos e crede no Evangelho", relembrando a origem e fim da vida humana.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

Apesar de ser celebrada por católicos, a Quarta-feira de Cinzas não é feriado, de acordo com a lei federal. No entanto, alguns estados podem decretar como ponto facultativo e os estabelecimentos podem funcionar em horário especial.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)