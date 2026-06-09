Obras da nova avenida Rômulo Maiorana chegam a 85% e entram na reta final

As obras de reurbanização da avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, avançam em diferentes frentes e já alcançam até 85% de execução em alguns trechos. O projeto contempla cerca de 3,5 quilômetros da via e prevê melhorias em mobilidade urbana, acessibilidade, drenagem, iluminação e espaços de convivência.

Atualmente, os serviços estão concentrados em dois trechos. Entre a travessa Mauriti e a avenida Antônio Baena, o cronograma atingiu cerca de 40% de execução. Nesta etapa, as equipes realizam obras de calçamento, ajustes de meio-fio e sarjetas, instalação de pisos, incluindo sinalização tátil para pessoas com deficiência visual, além da implantação da nova iluminação pública e da infraestrutura destinada a quiosques.

Já no trecho compreendido entre as travessas Angustura e Mauriti, as intervenções chegaram a 85% de conclusão. Os trabalhos estão concentrados nos acabamentos finais, como instalação de bancos, pintura, ajustes urbanísticos e colocação de postes.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), a reurbanização deverá beneficiar aproximadamente 125 mil pessoas. O projeto inclui nova pavimentação, melhorias no sistema de drenagem, ciclovias, paisagismo, iluminação em LED e áreas voltadas à convivência e circulação de pedestres.

Além das mudanças na infraestrutura, comerciantes e moradores da região já relatam impactos positivos. Há 17 anos à frente de um quiosque na avenida, a cozinheira Zoraide Ramalho acredita que a modernização da área contribuirá para ampliar o fluxo de clientes e permitir a expansão do negócio.

Morador da região há mais de quatro décadas, o militar reformado Sérgio Cruz destaca as melhorias no sistema de drenagem. Segundo ele, problemas recorrentes de alagamento deixaram de ocorrer após as intervenções realizadas na via.

A expectativa também é positiva para o manipulador de açaí Tiago Ribeiro, que abriu recentemente um ponto comercial na avenida. Ele acredita que a conclusão das obras deve aumentar a circulação de pessoas e fortalecer o comércio local.

Quando finalizada, a reurbanização da avenida Rômulo Maiorana deverá oferecer novos espaços de lazer, melhores condições de mobilidade e acessibilidade, além de contribuir para a valorização da área e o fortalecimento das atividades econômicas no entorno.