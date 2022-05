Projeto de reurbanização da avenida Rômulo Maiorana será apresentado pela Prefeitura de Belém

Nesta segunda-feira (16), será realizada uma audiência pública para apresentar aos moradores da avenida Rômulo Maiorana, em Belém, o projeto de reurbanização da via. O evento, que será realizado no Instituto Federal do Pará (IFPA), às 17h, está sendo organizado pela Prefeitura de Belém, em cooperação com o governo do Estado, e contará com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Também estará presente, durante a audiência, o secretário Municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

VEJA MAIS

Os moradores chamados para a audiência pública são os que residem entre os trechos da avenida Doutor Freitas até a travessa Antônio Baena.

De acordo com a Prefeitura de Belém, a reurbanização será feita por meio de um convênio entre o Governo do Estado do Pará e a gestão municipal. A obra foi orçada em R$ 30 milhões e inclui urbanização completa desde a avenida Doutor Freitas até a travessa Antônio Baena, com um prazo de 24 meses para ser entregue à população.

A Secretaria Municipal de Urbanismo informou que será feita uma drenagem completa no trecho contemplado pela obra, nos dois sentidos da via. A avenida irá contar também com calçamento acessível, ciclovia, skate park, quiosques padronizados, estacionamento, quadras esportivas, academias ao ar livre, iluminação em LED e paisagismo. A acessibilidade será uma prioridade na reurbanização da avenida Rômulo Maiorana.

A audiência também deve reunir parlamentares, autoridades estaduais e municipais, além de lideranças comunitárias, comerciantes e diversos moradores e moradoras da avenida Rômulo Maiorana.