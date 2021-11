Edmilson retorna e assina plano para a recuperação da avenida Rômulo Maiorana

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL) deve seguir com a rotina de despachos durante o período da manhã na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Belém, no bairro de Nazaré. O prefeito esteve por 46 dias afastado por conta do tratamento contra a covid-19. No retorno às funções de prefeito, nesta terça-feira, 16, Edmilson foi recepcionado pelo vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, e secretários municipais. A garantia das atividades matutinas foi dada pela equipe de comunicação da prefeitura.

Como primeiro ato, após o retorno, o prefeito de Belém se reuniu com os secretários municipais e conversou sobre as principais ações e programas que estão a desenvolver na capital paraense.“De volta ao trabalho presencial, me reuni com o secretariado do governo e assinei o plano de trabalho para assinatura do convênio da recuperação da avenida Rômulo Maiorana (25 de setembro), no bairro do Marco. Em todos os bairros de Belém, teremos obras e ações para melhorar a vida das pessoas”, escreveu na sua conta do Instagram. Em outro post, disse: “Já estou de volta. Com saúde e muita disposição. Mais uma vez, muito obrigado! ” Muitas foram as mensagens de solidariedade e apoio foram postadas nos comentários do Instagram.

Em Nazaré, no auditório do gabinete do prefeito, pela manhã, Edmilson contou sobre o tratamento realizado pelos profissionais de saúde nos Hospitais Beneficente Portuguesa e Porto Dias, locais onde esteve internado. O chefe do poder Executivo destacou também a importância de ter se imunizado com as duas doses da vacina contra covid-19 e ser doador de sangue. E agradeceu, imensamente, a oração de todos pela recuperação dele.

Com a volta, o prefeito vai cumprir meio turno de expediente no gabinete e atender as agendas por meio telefônico e de vídeos. Sobretudo, as agendas de rua serão limitadas, para evitar com que Edmilson Rodrigues participe de eventos com aglomeração.

O prefeito de Belém ainda será submetido a novas consultas, que devem, semanalmente, avaliar a situação para liberação de forma gradativa até que ele volte a cumprir a agenda normal. As agendas de imprensa estão sendo avaliadas. Mas, nos próximos 15 dias, pós-alta e volta presencial, o prefeito continua seguindo protocolos rigorosos. O acesso ao gabinete sempre avaliado caso a caso. Algumas delas serão distribuídas com a presença do vice-prefeito, Edilson Moura.