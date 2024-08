Moradores da Pedreira e do Umarizal, em Belém, recebem três praças revitalizadas

Moradores da Pedreira e do Umarizal receberam a reinauguração de três praças na noite da última sexta-feira (2). As praças foram Eneida de Moraes, na avenida Alcindo Cacela, entre as ruas Bernal do Couto e Ferreira Pena, no Umarizal; da Criança, na avenida Marquês de Herval com a travessa Três de Maio, na Pedreira; e a praça Júlio César, na travessa do Chaco com a passagem Júlio César, neste mesmo bairro.

Com investimento total de R$ 1,23 milhão, os espaços receberam projetos de urbanização. Em apenas cinco meses, já foram entregues à população da cidade - tanto na periferia quanto no centro - 16 praças, todas com iluminação moderna em LED. Delas, 13 possuem espaços específicos para os animais e várias contam com brinquedos também às crianças com deficiência (PCD), de acordo com a Secretaria de Urbanismo (Seurb),

Melhoria

As entregas aos moradores foram feitas pelo secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa, e contou com a presença de mais membros do governo municipal. Ele destacou que os espaços modernos são presentes às pessoas e para Belém. “São presentes para a nossa cidade e, principalmente, à população destes espaços. Belém precisa de equipamentos de lazer e de cultura, tanto na periferia como no centro, pois isso faz toda a diferença e melhora a vida das pessoas. E a Prefeitura de Belém tem garantido isso”, afirmou Lélio Costa.

Vandalismo

Quando os serviços de revitalização da praça da Criança já estavam na fase final, alguns equipamentos foram danificados. O lugar foi também alvo de ações criminosas, pois vândalos furtaram os cabos de iluminação pública com LED, deixando o espaço totalmente escuro. Segundo investigações da Guarda Municipal de Belém (GMB), este crime ocorreu de sábado, 27 de julho, para domingo, 28.

Por isso, foram realizadas manutenções para solucionar ambos os problemas – o que gera mais gastos dos recursos públicos e quase ocasionou atraso na entrega da praça, que já estava prevista para ocorrer nesta sexta, 2. Na entrega, o secretário Lélio Costa relatou os casos. “Recebemos denúncias graves de que alguns equipamentos foram danificados na praça da Criança, pois foram usados indevidamente por crianças maiores e alguns adultos, chegando a danificar os brinquedos novinhos adaptados inclusive para crianças com deficiência, para garantir a inclusão delas. Os fios de iluminação pública foram furtados, colocando a praça no escuro”, contou.

O secretário lamentou e pediu ajuda da população quanto ao cuidado com o patrimônio público. “Nós, que amamos Belém, devemos cuidar da nossa cidade, é o nosso patrimônio, precisamos preservar os brinquedos e equipamentos da nossa cidade, pois são frutos dos pagamentos dos nossos impostos”.

Portanto, ele conclamou à população de Belém que “preserve o nosso patrimônio, não o danifique e, se porventura, alguém quiser danificar, depredar e furtar, denuncie! Existem os canais de denúncias que devem funcionar. Por favor, isso é muito importante”, solicitou Lélio Costa.

Canal de denúncia

A Guarda Municipal de Belém informa que a população pode auxiliar o trabalho da Guarda denunciando furtos de cabos ou qualquer ato de vandalismo. Para isso, basta ligar para 153 e a guarnição mais próxima irá ao local.

Eneida de Moraes

A praça Eneida de Moraes, em homenagem à escritora belenense já falecida, recebeu revitalização com recursos de R$ 328 mil. Ela também conta com o espaço “Boa Pra Cachorro”, área exclusiva para cães, que reúne três espaços onde funcionam canis de treinamento para cães de pequeno, médio e grande porte.

Os serviços feitos envolvem recomposição do passeio público, calçadas internas, recomposição de piso, revitalização dos espaços de convivência, espaço pet, pintura geral, revitalização do quiosque, recomposição do paisagismo e iluminação com LED.

Praça da Criança

A reforma e manutenção da praça da Criança contou com investimentos de R$ 578 mil nos serviços de revitalização de calçadas, quiosques, brinquedos para crianças também com deficiências (PCD) e espaços de convivência.

Praça da Criança Foto: Talita Santos | Ascom Seurb Foto: Talita Santos | Ascom Seurb Foto: Talita Santos | Ascom Seurb Foto: Talita Santos | Ascom Seurb

As principais inovações feitas envolvem a questão da acessibilidade e inclusão, assim como espaços de lazer e atividade física no local com mais segurança e conforto. A obra gerou dez empregos diretos e beneficia a população do entorno, que utilizará a praça para lazer.

Praça Júlio César

A revitalização da praça Júlio César envolveu R$ 321 mil à realização dos serviços de recomposição de calçada, piso, meio-fio, pintura geral, paisagismo, adequação dos espaços de convivência na praça, incluindo brinquedos também às crianças com deficiência e iluminação com LED.

Praça Júlio César Foto: Talita Santos | Ascom Seurb Foto: Talita Santos | Ascom Seurb