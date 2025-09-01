Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Obra de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso será entregue até o fim de setembro, segundo ministro

Ministro das Cidades, Jader Filho, visitou Ver-o-Peso, para acompanhar andamento das obras nesta segunda-feira (1)

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Ministro Jader Filho visitou a obra de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso (Igor Mota / O Liberal)

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta segunda-feira (1) que as obras de melhoria do esgotamento sanitário na região do Ver-o-Peso já alcançaram 91% de execução e devem ser concluídas até 30 de setembro. Segundo o ministro, essa é a primeira obra no sistema de esgoto da região, que deve contribuir para a solução dos problemas sanitários do cartão postal de Belém.

“Pela primeira vez na história, o esgoto do Ver-o-Peso terá a sua coleta e o seu tratamento. Nós estamos fazendo essa obra que é muito importante, inclusive para a saúde, para os turistas, para os usuários aqui da nossa feira do Ver-o-Peso. Nós temos 4.100 metros de coleta de esgotos como esses sendo construídos aqui, 3.600 já estão finalizados”, explicou.

VEJA MAIS

image BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana
Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto


image Como andar por Belém: confira linhas de ônibus, integração com BRT, aplicativos e dicas
Com nova frota de ônibus, integração no BRT e Faixa Azul para motos, capital paraense se prepara para receber a COP 30 em novembro


image Camisas com temáticas regionais devem dobrar vendas no Círio e COP, dizem vendedores
Vendidas no Ver-o-Peso com estampas típicas e símbolos culturais, essas camisas atraem turistas e impulsionam economia criativa em Belém


 

Ainda de acordo com Jader Filho, o sistema vai conduzir o esgoto por tubulações até a estação de tratamento do Una, fazendo com que a água seja completamente tratada.

“Esse esgoto será transportado por canos até a estação de tratamento de esgoto do Una. Com isso a gente trata o esgoto aqui desse que é o nosso ponto turístico. Essa é uma obra da COP, mas que vai ficar como legado para a nossa cidade, para os nossos cidadãos, usuários da feira e para futuros turistas que venham até a nossa capital”, destacou.

A obra, que custou R$ 12 milhões, também incluiu a manutenção da rede de esgoto das ruas do entorno da feira do Ver-o-Peso, que receberão intervenções preservando características históricas do local, como os paralelepípedos, que serão recolocados com manutenção.

“Essa obra vai trazer muitos benefícios aqui para o centro de Belém. Nós estamos aqui atrás dos Mercedários, que têm obras acontecendo, e todas as obras aqui passam pelo processo de canalização e, com acompanhamento de arqueólogos, nós estamos fazendo o processo agora de finalização, devolvendo os paralelepípedos para que a gente possa não só realizar a obra, que é muito importante para a saúde dessa região, mas também preservar o nosso patrimônio histórico de Belém”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

Ver-o-Peso

obras no ver-o-peso

ministro Jader Filho

ministro das cidades jader filho
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

MAIS LIDAS EM BELÉM

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

ARTE JAPONESA

Exposição de netsuke, pequenas esculturas japonesas, chega a Belém nesta terça-feira (2)

Os netsuke eram utilizados no Período Edo e faziam parte do vestuário tradicional japonês

31.08.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda