Obra de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso será entregue até o fim de setembro, segundo ministro

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta segunda-feira (1) que as obras de melhoria do esgotamento sanitário na região do Ver-o-Peso já alcançaram 91% de execução e devem ser concluídas até 30 de setembro. Segundo o ministro, essa é a primeira obra no sistema de esgoto da região, que deve contribuir para a solução dos problemas sanitários do cartão postal de Belém.

“Pela primeira vez na história, o esgoto do Ver-o-Peso terá a sua coleta e o seu tratamento. Nós estamos fazendo essa obra que é muito importante, inclusive para a saúde, para os turistas, para os usuários aqui da nossa feira do Ver-o-Peso. Nós temos 4.100 metros de coleta de esgotos como esses sendo construídos aqui, 3.600 já estão finalizados”, explicou.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Jader Filho, o sistema vai conduzir o esgoto por tubulações até a estação de tratamento do Una, fazendo com que a água seja completamente tratada.

“Esse esgoto será transportado por canos até a estação de tratamento de esgoto do Una. Com isso a gente trata o esgoto aqui desse que é o nosso ponto turístico. Essa é uma obra da COP, mas que vai ficar como legado para a nossa cidade, para os nossos cidadãos, usuários da feira e para futuros turistas que venham até a nossa capital”, destacou.

A obra, que custou R$ 12 milhões, também incluiu a manutenção da rede de esgoto das ruas do entorno da feira do Ver-o-Peso, que receberão intervenções preservando características históricas do local, como os paralelepípedos, que serão recolocados com manutenção.

“Essa obra vai trazer muitos benefícios aqui para o centro de Belém. Nós estamos aqui atrás dos Mercedários, que têm obras acontecendo, e todas as obras aqui passam pelo processo de canalização e, com acompanhamento de arqueólogos, nós estamos fazendo o processo agora de finalização, devolvendo os paralelepípedos para que a gente possa não só realizar a obra, que é muito importante para a saúde dessa região, mas também preservar o nosso patrimônio histórico de Belém”, afirmou.