Como andar por Belém: confira linhas de ônibus, integração com BRT, aplicativos e dicas

A Prefeitura de Belém divulgou, na quarta-feira (6), um guia para facilitar a mobilidade na capital, que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025. Com investimentos em mobilidade urbana, infraestrutura e ações como a Faixa Azul para motociclistas, o município busca garantir mais acessibilidade e eficiência no deslocamento diário.

Confira a seguir as principais informações sobre o transporte público e os investimentos na área.

Rede de ônibus em Belém: veja linhas e destinos

Belém conta com uma frota de 970 ônibus que atendem a toda a região metropolitana. As linhas conectam bairros periféricos ao centro da cidade e a pontos estratégicos, como o Parque da Cidade, um dos locais centrais da COP 30.

Para quem se desloca até o centro, partindo de bairros como Pedreira, Marco, Sacramenta e Guamá, as principais linhas são:

Linha 227 – Sacramenta-Humaitá

Linha 546 – Sacramenta-Nazaré

Linha 305 – UFPA-Icoaraci

Linha 441 – Ceasa-Felipe Patroni

Linha 442 – Ceasa-Ver-o-Peso

Para quem precisa acessar a área do Parque da Cidade, as linhas que circulam pelas avenidas Augusto Montenegro, Almirante Barroso e Pedro Álvares Cabral são as mais recomendadas:

Linha 305 – UFPA-Icoaraci

Linha 908 – Paar-Ceasa

Linha 860 – Tapanã-UFPA

Linha 237 – Sacramenta-Presidente Vargas

Linha 546 – Sacramenta-Nazaré

Linha 230 – Pedreira-Felipe Patroni

Linha 631 – Estação Marex-Ver-o-Peso

Linha 911 – Icuí-Ver-o-Peso

Linha 663 – Bengui-Felipe Patroni

Linha 664 – Bengui-Ver-o-Peso

Linha 665 – Cordeiro de Farias-Presidente Vargas

Linha 667 – Cordeiro de Farias-Ver-o-Peso

Linha 861 – Tapanã II-Ver-o-Peso

Linha 882 – Icoaraci-Almirante Barroso

Linha 889 – Icoaraci-Centro

Integração no Terminal BRT Mangueirão

Algumas linhas fazem integração no Terminal BRT Mangueirão, permitindo conexões mais rápidas e econômicas com o transporte da cidade. Entre elas estão:

Linha 663 – Bengui-Felipe Patroni

Linha 861 – Tapanã II-Ver-o-Peso

O sistema BRT também conecta o terminal até São Brás, integrando com outros corredores viários. A integração permite o uso de mais de um ônibus com o pagamento de uma única tarifa, desde que a troca ocorra dentro do terminal ou estação BRT.

Os terminais Mangueirão, São Brás e Icoaraci funcionam de segunda a sábado, das 6h às 23h. Não operam aos domingos e feriados.

Tarifa e formas de pagamento no transporte público

A passagem custa R$ 4,60 e pode ser paga de duas formas:

Dinheiro, diretamente na catraca dos ônibus ou nos terminais

Aplicativo Vai - Passe Fácil, disponível para Android e iOS

O app gera um QR Code para pagamento nos validadores dos ônibus. O usuário se cadastra, recarrega com cartão ou boleto e evita o uso de dinheiro em espécie.

Faixa Azul para motociclistas já está em funcionamento

A Faixa Azul para motociclistas está em funcionamento na avenida Pedro Álvares Cabral (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Já está ativa a Faixa Azul, exclusiva para motociclistas, em avenidas como a Pedro Álvares Cabral. A iniciativa busca reduzir acidentes, organizar o trânsito e melhorar a fluidez viária, segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Renovação da frota de ônibus: conheça os 'geladões'

Em abril, a Prefeitura de Belém entregou 300 novos ônibus à cidade, o que representa cerca de um terço da frota. Os veículos possuem ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade e monitoramento por câmeras. Conhecidos como “Geladões”, circulam nas principais linhas da capital.

Além disso, o transporte é gratuito para idosos e pessoas com deficiência. Aos domingos e feriados, todos os passageiros podem utilizar o serviço sem custo.

Aplicativos de mobilidade ampliam opções de deslocamento

Serviços como Uber, 99 e Moto 99 também são alternativas populares em Belém. Eles oferecem mais conforto e agilidade, sobretudo em horários de pico ou em regiões com menor cobertura do transporte coletivo.

Investimentos em mobilidade urbana para a COP 30

Para receber a COP 30, a prefeitura tem realizado uma série de investimentos voltados à acessibilidade, sustentabilidade e segurança viária. Entre as ações estão:

Expansão da rede de ciclovias e ciclofaixas

Requalificação dos corredores de ônibus

Instalação de semáforos inteligentes

Asfaltamento, tapa-buracos e sinalização de vias

Melhorias no acesso ao Parque da Cidade e áreas prioritárias