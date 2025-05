Entrega de 33 novos "geladões" reforça frota climatizada do transporte público em Belém

A vice-governadora Hana Ghassan e o prefeito de Belém Igor Normando entregaram, nesta sexta-feira (30), mais 33 ônibus climatizados para reforçar a frota de transporte público em Belém e Região Metropolitana.

A entrega faz parte da renovação da frota de ônibus coletivos que segue avançando. Nesta nova etapa de modernização, os geladões serão destinados para os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, para garantir mais conforto e qualidade para a população.

“São ações concretas do Governo do Estado em parceria com os municípios e a Prefeitura de Belém para que a gente possa reforçar o transporte coletivo. Nós sabemos a importância do transporte para o dia a dia da população. Esses ônibus vem com ar condicionado e Wi-Fi, é importante a gente frisar isso porque quem mora no calor amazônico sabe a importância de ter um transporte público de qualidade”, ressaltou a vice-governadora.

Os novos veículos possuem ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade, câmeras de segurança, iluminação LED e itens que melhoram a experiência tanto para passageiros quanto para motoristas.

“Estamos fazendo uma grande frente com o Governo do Estado para fazer com que o transporte coletivo seja um transporte de qualidade. Hoje, para Belém, 27 ônibus a mais na frota, e outra leva também que vai atender Belém e a Região Metropolitana. É um motivo de alegria, um motivo de satisfação, que é, sem dúvida alguma, a modernização do transporte público da cidade”, explicou o gestor municipal.

Balanço - Em abril, 300 novos ônibus foram entregues para Belém e Região Metropolitana, marcando o início da maior renovação da frota já realizada na capital. Os veículos passaram a circular também em Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara, ampliando a cobertura regional.

O prefeito de Belém anunciou a gratuidade nas passagens aos domingos e feriados, fortalecendo o caráter inclusivo da iniciativa.