Obra da nova ponte Icoaraci-Outeiro segue normalmente após acidente com embarcação

A construção da nova ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro, em Belém, segue normalmente nesta segunda-feira (18/8). No domingo (17/8), um rebocador atingiu equipamentos utilizados na obra. O impacto não causou danos estruturais à ponte e nem registrou vítimas.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, os prejuízos foram apenas em equipamentos auxiliares empregados na montagem dos cabos estais, responsáveis por sustentar o tabuleiro da ponte junto ao mastro central.

“É importante deixar claro que não houve nenhum dano à estrutura da ponte, tanto na parte de construção do tabuleiro quanto nos pilares. No domingo, o ocorrido foi de dano material em relação aos equipamentos que são utilizados na obra. Não houve vítimas, e seguimos em ritmo acelerado para entregar essa importante obra à população no menor tempo possível”, afirmou.

Ainda no domingo, após as primeiras investigações, os trabalhos foram retomados e seguiram até as 17h. Nesta segunda, o serviço prossegue em ritmo normal, com 85% do empreendimento já executado. “No domingo, após o incidente e as investigações, a obra teve continuidade e hoje segue normalmente, para que possamos entregar esse benefício à população no menor tempo possível”, acrescentou o secretário.

Desde a concepção, o projeto foi submetido à Capitania dos Portos e às empresas que utilizam o canal do Maguari para navegação, recebendo todas as anuências. O gabarito de navegação da ponte é de 11,40 metros na maré alta e 13,90 metros na maré baixa, garantindo segurança para embarcações de diferentes portes.

“Vale ressaltar que essa ponte terá uma altura maior que a antiga ponte de Outeiro, ampliando a condição de navegabilidade e oferecendo ainda mais segurança para operações de embarcações de grande porte”, ressaltou Adler.

O caso

O acidente ocorreu às 7h15 da manhã quando o rebocador navegava pelo canal do Maguari e colidiu com equipamentos utilizados para o esticamento dos cabos da ponte. No horário, ainda não havia operários trabalhando na obra.

A Polícia Civil informou que o comandante da embarcação foi preso em flagrante e autuado por colocar em risco a segurança da navegação e causar danos ao patrimônio público.

A nova ponte

O projeto do Governo do Pará é executado pela Seinfra. Com 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, o trecho central do equipamento público será sustentado por uma estrutura estaiada, composta por cabos de aço que garantem maior resistência e segurança. O design inovador utilizado na ponte oferece dois vãos de navegação de 117 metros cada, assegurando a fluidez e a proteção do tráfego aquaviário.

A obra é considerada estratégica para a integração da região, beneficiando moradores que dependem diariamente da ligação entre os distritos, além de impulsionar o turismo, a economia local e a qualidade de vida da população. Além de melhorar a mobilidade, o projeto vai facilitar o acesso às praias de Outeiro, um dos destinos turísticos mais procurados da região.