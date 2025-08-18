PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

A Polícia Civil do Estado do Pará (PC) apontou que o capitão do rebocador que colidiu com a nova ponte do Outeiro, que está sendo construída, teve responsabilidade pelo acidente. De acordo com perícia da polícia, o comandante identificado como Mário Lima assumiu o risco ao não tomar medidas para evita-la. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informou que a estrutura da ponte não foi danificada. As obras continuaram nesta segunda-feira (18) e prazo para término da ponte é de até 70 dias.

A perícia da Polícia Civil esteve na área logo após o acidente na manhã do último domingo (17) e constatou a responsabilidade do piloto da embarcação. “Lá se constatou inicialmente que não se tratava de um acidente culposo, ou seja, aquele não tem intenção de provocá-lo. Muito pelo contrário se verificou ali que a questão da maré, da profundidade do rio, dos ventos, definiu que a ação havia sido dolosa, o capitão da embarcação - o piloto no caso - assumiu o risco de provocar o acidente. Ou seja, ele bateu na ponte. Ela foi danificada ali nas gaiolas. Isso tudo poderia ser evitado se ele pegasse outro curso. É um piloto com experiência e não havia justificativa para ele pegar aquela rota”, declarou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly.

O rebocador seria o mesmo que dias antes foi filmado passando pela localidade muito próxima da ponte. “Existe a maré. Ela que vai definir se pode ou não passar. No momento que ocorreu o fato, não poderia ter passado por ali. Então, o piloto tem a responsabilidade de evitar. Ele agiu de forma dolosa e provocou essa situação de bater na ponte”, confirmou o delegado.

Outro fator importante para o indiciamento, foi a fuga do piloto após o acidente. Mário Lima não estava na embarcação quando a Polícia Civil chegou ao local. Ele somente foi encontrado, no final da tarde do domingo (17), na casa de parentes. Mário foi autuado e preso em flagrante. Ele responderá por dano qualificado e atentado contra a segurança de suporte marítimo. A polícia continuará investigando se outras pessoas são responsáveis pelo acidente.

Em seu depoimento para a polícia, o comandante da embarcação se defendeu dizendo que não teve culpa, e que fatores naturais como a maré e o vento não permitiram que ele evitasse a colisão.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira, não houve nenhum dano à estrutura da ponte, por isso não ocorrerá nenhum atraso na entrega da obra.

"Não houve dano à estrutura da ponte, o que houve dano foi em material de construção. Nós temos uma estrutura que se assemelha a uma gaiola que é utilizada para estar com o macaco hidráulico de proteção que estique os cabos estais, ligando o mastro da ponte até o tabuleiro. O dano que aconteceu não foi estrutural à ponte, mas foi de material de obra", destacou.

Ele reforçou que desde a concepção, o projeto da nova ponte segue a normatização da Capitania dos Portos e ouviu as empresas que utilizam o canal do Maguari para navegação, recebendo todas as anuências.. A ponte está programada para ter espaços maiores entre os vãos da ponte e de altura do que a ponte já existente no Outeiro - Enéas Martins. O gabarito de navegação da ponte é de 11,40 metros na maré alta e 13,90 metros na maré baixa, garantindo segurança para embarcações de diferentes portes.

“Só para ter um nível de comparação, a ponte Enéas Martins, que é a ponte já construída no fundo de Maguari, tem um gabarito de navegação mais baixa do que esse que estamos construindo hoje. Essa ponte segue uma tendência de uma segurança maior para a navegação, por ter vãos maiores para navegação entre a ponte, além de estar com alturas maiores”, comparou. A obra segue com o mesmo prazo e o mesmo ritmo para ser entregue para a população entre 60 a 70 dias.