Comandante de empurrador que atingiu obras da nova ponte Outeiro–Icoaraci é preso em Belém

A Polícia Civil prendeu no fim da tarde deste domingo (17) o comandante do empurrador que colidiu com estruturas de trabalho da nova ponte em construção entre Outeiro e Icoaraci, em Belém. Mário Lima foi localizado na casa de familiares, no bairro da Cremação. A embarcação Confiança IX, da empresa Majonav, tinha mais seis tripulantes e seria reincidente nesse tipo de problema, segundo a polícia.

De acordo com a Delegacia Fluvial, o comandante foi autuado por colocar em risco a segurança da navegação e causar danos ao patrimônio público. A prisão ocorreu quase 12 horas após o acidente. “Agora, ele vai seguir à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário”, frisou o delegado Juliano Corrêa. Com exceção do comandante, os demais ocupantes foram ouvidos como testemunhas. “Ouvimos todas as pessoas que tinham relação direta e indireta com o empurrador envolvido no fato”, disse o delegado.

Documentos da embarcação e da carga transportada serão analisados, em conjunto com a Marinha e demais órgãos competentes, para verificar a regularidade da operação. O empurrador Confiança IX foi apreendido e passou por perícia.

Obras seguem sem alteração no cronograma

De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, o acidente não vai prejudicar o cronograma: os serviços estão 84% concluídos. A embarcação atingiu duas gaiolas usadas na obra, mas não houve danos à estrutura principal da ponte. Equipes da Defesa Civil do Estado e da Polícia Científica do Pará realizaram vistoria e perícia no local.

“Os procedimentos consistiram na inspeção visual, no primeiro momento. Durante essa inspeção, nós fazemos a coleta dos vestígios resultantes do impacto da embarcação com a ponte. Estes vestígios são coletados e somados às informações que nós vamos coletar nos projetos”, explica Orley de Moraes Cruz, engenheiro civil, perito criminal e coordenador da Perícia de Engenharia Legal da Polícia Científica.

Danos materiais

A colisão ocorreu por volta de 7h deste domingo (17), antes do início do expediente, às 8h, sem trabalhadores no local, segundo o engenheiro Cleyder Razzini. Houve perda de equipamentos utilizados para puxar cabos, motores e bombas, além de alguns andaimes por onde os funcionários transitam durante o serviço.

Sobre a nova ponte

O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), cruza o Furo do Maguari e ligará o bairro Brasília (Outeiro) ao bairro Cruzeiro (Icoaraci), reduzindo distância e tempo de deslocamento. A ponte terá 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura. O trecho central será estaiado, com dois vãos de navegação de 117 metros cada.

O gabarito de navegação é de 13,90 m na maré baixa e 11,40 m na maré alta, chegando a 15,30 m na “melhor passagem” na maré baixa e 12,80 m na maré alta, em conformidade com a NORMAM-303. Antes do início das obras, o projeto foi apresentado às empresas que operam no trecho fluvial, que enviaram anuência formal quanto às dimensões de navegação.

A construção gera 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos e deve facilitar o acesso às praias de Outeiro, impulsionando a mobilidade e a economia local.

Nota

A Majonav Transporte Fluvial da Bacia Amazônica Ltda. se posicionou sobre o caso, por meio de nota publicada nas redes sociais. A empresa explicou que, em razão das condições naturais da área, influenciadas por maré, correntezas e ventos, a embarcação foi deslocada e acabou tocando a gaiola de segurança instalada na estrutura. A Majonav destacou que não houve vítimas nem danos à tripulação ou à ponte, e que todos estão em segurança. A companhia informou ainda que está em contato com as autoridades competentes e reafirmou seu compromisso com a segurança da navegação e com a proteção das comunidades ribeirinhas, assegurando a adoção de medidas para evitar novos incidentes.