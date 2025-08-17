Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Comandante de empurrador que atingiu obras da nova ponte Outeiro–Icoaraci é preso em Belém

Mário Lima foi localizado na casa de familiares, no bairro da Cremação, no final da tarde deste domingo (17)

O Liberal
fonte

Comandante de empurrador que atingiu obras da nova ponte Outeiro–Icoaraci é preso em Belém. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil prendeu no fim da tarde deste domingo (17) o comandante do empurrador que colidiu com estruturas de trabalho da nova ponte em construção entre Outeiro e Icoaraci, em Belém. Mário Lima foi localizado na casa de familiares, no bairro da Cremação. A embarcação Confiança IX, da empresa Majonav, tinha mais seis tripulantes e seria reincidente nesse tipo de problema, segundo a polícia.

De acordo com a Delegacia Fluvial, o comandante foi autuado por colocar em risco a segurança da navegação e causar danos ao patrimônio público. A prisão ocorreu quase 12 horas após o acidente. “Agora, ele vai seguir à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário”, frisou o delegado Juliano Corrêa. Com exceção do comandante, os demais ocupantes foram ouvidos como testemunhas. “Ouvimos todas as pessoas que tinham relação direta e indireta com o empurrador envolvido no fato”, disse o delegado.

Documentos da embarcação e da carga transportada serão analisados, em conjunto com a Marinha e demais órgãos competentes, para verificar a regularidade da operação. O empurrador Confiança IX foi apreendido e passou por perícia.

Obras seguem sem alteração no cronograma

De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, o acidente não vai prejudicar o cronograma: os serviços estão 84% concluídos. A embarcação atingiu duas gaiolas usadas na obra, mas não houve danos à estrutura principal da ponte. Equipes da Defesa Civil do Estado e da Polícia Científica do Pará realizaram vistoria e perícia no local.

“Os procedimentos consistiram na inspeção visual, no primeiro momento. Durante essa inspeção, nós fazemos a coleta dos vestígios resultantes do impacto da embarcação com a ponte. Estes vestígios são coletados e somados às informações que nós vamos coletar nos projetos”, explica Orley de Moraes Cruz, engenheiro civil, perito criminal e coordenador da Perícia de Engenharia Legal da Polícia Científica.

Danos materiais

A colisão ocorreu por volta de 7h deste domingo (17), antes do início do expediente, às 8h, sem trabalhadores no local, segundo o engenheiro Cleyder Razzini. Houve perda de equipamentos utilizados para puxar cabos, motores e bombas, além de alguns andaimes por onde os funcionários transitam durante o serviço.

Sobre a nova ponte

O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), cruza o Furo do Maguari e ligará o bairro Brasília (Outeiro) ao bairro Cruzeiro (Icoaraci), reduzindo distância e tempo de deslocamento. A ponte terá 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura. O trecho central será estaiado, com dois vãos de navegação de 117 metros cada.

O gabarito de navegação é de 13,90 m na maré baixa e 11,40 m na maré alta, chegando a 15,30 m na “melhor passagem” na maré baixa e 12,80 m na maré alta, em conformidade com a NORMAM-303. Antes do início das obras, o projeto foi apresentado às empresas que operam no trecho fluvial, que enviaram anuência formal quanto às dimensões de navegação.

A construção gera 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos e deve facilitar o acesso às praias de Outeiro, impulsionando a mobilidade e a economia local.

Nota

A Majonav Transporte Fluvial da Bacia Amazônica Ltda. se posicionou sobre o caso, por meio de nota publicada nas redes sociais. A empresa explicou que, em razão das condições naturais da área, influenciadas por maré, correntezas e ventos, a embarcação foi deslocada e acabou tocando a gaiola de segurança instalada na estrutura. A Majonav destacou que não houve vítimas nem danos à tripulação ou à ponte, e que todos estão em segurança. A companhia informou ainda que está em contato com as autoridades competentes e reafirmou seu compromisso com a segurança da navegação e com a proteção das comunidades ribeirinhas, assegurando a adoção de medidas para evitar novos incidentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

comandante de embarcação preso em belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Briga generalizada termina com mulher esfaqueada em Parauapebas

A ocorrência foi registrada com base nos crimes de lesão corporal, resistência, desacato e perturbação da ordem pública

17.08.25 22h43

POLÍCIA

Comandante de empurrador que atingiu obras da nova ponte Outeiro–Icoaraci é preso em Belém

Mário Lima foi localizado na casa de familiares, no bairro da Cremação, no final da tarde deste domingo (17)

17.08.25 21h49

POLÍCIA

Mulher esfaqueia o próprio companheiro no sudeste paraense

A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

17.08.25 18h57

POLÍCIA

Homem é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O estado de saúde da vítima, no entanto, não foi informado.

17.08.25 18h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PATINETES

Golpe com QR Code em patinetes elétricos é registrado em Belém

Empresa alerta que pagamentos só devem ser feitos dentro do aplicativo oficial

17.08.25 14h51

FACÇÃO

Integrante do Comando Vermelho, 'Biruta' é preso por suspeita de morte de policial em Belém

As investigações também o apontam como envolvido na tentativa de homicídio de um policial militar

17.08.25 9h08

POLÍCIA

Polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra investigador da PC em Belém

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima

16.08.25 12h40

POLÍCIA 

Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade a mulher foi levada

17.08.25 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda