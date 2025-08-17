Rebocador atinge parte de obra na nova ponte que liga Outeiro a Icoaraci; embarcação foi apreendida

Por volta das 7 horas deste domingo (17), uma embarcação de reboque de uma empresa de navegação colidiu com duas gaiolas utilizadas na obra da ponte em construção. O acidente ocorreu antes do início do expediente, no momento em que as equipes se preparavam para iniciar as atividades. As informações foram confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), a partir de detalhes repassados pela equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local.

O incidente resultou apenas em perdas materiais. Segundo os responsáveis pela segurança, foram danificados dois equipamentos do tipo gaiola, além de uma bomba e um macaco hidráulico. O rebocador não sofreu avarias e a estrutura da ponte não foi atingida.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que a empresa envolvida no ocorrido é reincidente e já foi notificada. A Secretaria informa ainda que a embarcação foi apreendida e as investigações para responsabilizar criminalmente os suspeitos estão em curso e a perícia será iniciada ainda hoje. "O comandante da embarcação já foi identificado e está evadido, não houve feridos e o incidente não comprometeu a estrutura e nem o andamento da obra", afirma. E acrescenta que o gabarito de navegação da nova ponte foi definido em conformidade com todas as normas da Autoridade Marítima (NORMAM-303). Esses parâmetros foram previamente apresentados e aprovados por todas as empresas de navegação que operam no trecho, acrescenta a Seinfra.