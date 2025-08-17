Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Rebocador atinge parte de obra na nova ponte que liga Outeiro a Icoaraci; embarcação foi apreendida

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que a empresa envolvida no ocorrido é reincidente e foi notificada

Dilson Pimentel
fonte

Na manhã deste domingo (17), uma embarcação de reboque de uma empresa de navegação colidiu com duas gaiolas utilizadas na obra da ponte em construção (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Por volta das 7 horas deste domingo (17), uma embarcação de reboque de uma empresa de navegação colidiu com duas gaiolas utilizadas na obra da ponte em construção. O acidente ocorreu antes do início do expediente, no momento em que as equipes se preparavam para iniciar as atividades. As informações foram confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), a partir de detalhes repassados pela equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local.

O incidente resultou apenas em perdas materiais. Segundo os responsáveis pela segurança, foram danificados dois equipamentos do tipo gaiola, além de uma bomba e um macaco hidráulico. O rebocador não sofreu avarias e a estrutura da ponte não foi atingida.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que a empresa envolvida no ocorrido é reincidente e já foi notificada. A Secretaria informa ainda que a embarcação foi apreendida e as investigações para responsabilizar criminalmente os suspeitos estão em curso e a perícia será iniciada ainda hoje. "O comandante da embarcação já foi identificado e está evadido, não houve feridos e o incidente não comprometeu a estrutura e nem o andamento da obra", afirma. E acrescenta que o gabarito de navegação da nova ponte foi definido em conformidade com todas as normas da Autoridade Marítima (NORMAM-303). Esses parâmetros foram previamente apresentados e aprovados por todas as empresas de navegação que operam no trecho, acrescenta a Seinfra.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rebocador atinge parte de obra na nova ponte que liga outeiro a icoaraci

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PATINETES

Golpe com QR Code em patinetes elétricos é registrado em Belém

Empresa alerta que pagamentos só devem ser feitos dentro do aplicativo oficial

17.08.25 14h51

COLISÃO

Rebocador atinge parte de obra na nova ponte que liga Outeiro a Icoaraci; embarcação foi apreendida

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que a empresa envolvida no ocorrido é reincidente e foi notificada

17.08.25 14h43

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga morte de mulher trans em Parauapebas

Vítima identificada como Gaby foi encontrada sem vida em uma casa no bairro Parque dos Carajás

17.08.25 14h33

FACÇÃO

Integrante do Comando Vermelho, 'Biruta' é preso por suspeita de morte de policial em Belém

As investigações também o apontam como envolvido na tentativa de homicídio de um policial militar

17.08.25 9h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra investigador da PC em Belém

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima

16.08.25 12h40

SEITA

Suposta seita religiosa: família ainda busca resposta dois meses após morte de Flávia Cunha em Belém

Casal apontado como envolvido na morte de Flávia continua preso, à disposição da Justiça

17.08.25 8h00

FACÇÃO

Integrante do Comando Vermelho, 'Biruta' é preso por suspeita de morte de policial em Belém

As investigações também o apontam como envolvido na tentativa de homicídio de um policial militar

17.08.25 9h08

Assalto

Tentativa de assalto em bar termina com um morto e um ferido neste sábado (16), em Belém

Ocorrido aconteceu no bairro do Guamá e clientes teriam reagido

16.08.25 22h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda