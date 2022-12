Obra causa interdição parcial na Travessa Padre Eutíquio e mudança no sentido de via; veja

Uma obra de macrodrenagem vai provocar a interdição parcial da Travessa Padre Eutíquio, no trecho entre a Rua dos Tembés e a Travessa Quintino Bocaiúva, entre os bairros da Condor e Cremação, a partir da próxima segunda-feira (12). As mudanças são válidas por 60 a 90 dias, informa a Prefeitura de Belém.

As mudanças temporárias também afetarão a Travessa Apinagés, que é paralela à Padre Eutíquio. No perímetro entre a Avenida Alcindo Cacela e a Rua São Miguel, a via passará a ter sentido duplo. O objetivo é que a Travessa Apinagés receba o fluxo de trânsito da Padre Eutíquio.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a interdição do trecho é de responsabilidade da empresa que executará as obras. Agentes da Semob devem dar apoio no trânsito para garantir a fluidez e organização no desvio que será feito a partir da avenida Alcindo Cacela, quando houver necessidade.

Veja o que muda a partir de segunda (12):