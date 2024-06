O que é violência obstétrica? Veja como identificar esse tipo de violência contra mulher

Condutas praticadas por médicos ou profissionais da saúde que cause desconforto ou agressão a mulher durante o período de gestação, no parto ou no pós parto configuram uma prática chamada: Violência Obstétrica. Com isso, a redação integrada do Grupo Liberal explica a definição de violência obstétrica, em quais situações durante o atendimento à mulher pode ser identificada e como denunciar. Confira:

O que é violência obstétrica?

São diversas as condutas que podem ser classificadas como violência obstétrica, que correspondem a condutas abusivas e agressões cometidas contra gestantes e puérperas ou mulheres em situação de abortamento. As agressões podem ser físicas, verbais ou psicológicas e podem ou não ocorrer dentro do atendimento nos sistemas de saúde. A violência obstétrica pode ser praticada por diversos agentes e não apenas médicos.

Entre as violências mais comuns sofrida pelas mulheres estão as seguintes:

Manobra de Kristeller (consiste em pressionar a parte superior do útero para acelerar a saída do bebê);

Toques excessivos e desnecessários, episiotomia desnecessária (corte do períneo);

Utilização de métodos desnecessários de aceleração do trabalho de parto sem consentimento ou informação adequada à gestante;

Indicação da cirurgia cesariana de forma desnecessária e sem a devida informação sobre as consequências para a gestante;

Xingamentos e desrespeito à autonomia da gestante;

Negativa do plano de parto, negativa de analgesia, negativa do acompanhante, restrição alimentar e de movimentos sem necessidade, entre outros.

Como denunciar?

As mulheres podem denunciar violência obstétrica para o Ligue 180, que funciona 24 horas por dias, todos os dias da semana, inclusive feriados. Também é possível formalizar uma denúncia na Ouvidoria Geral do SUS por meio do 136, ou da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), caso a mulher tenha plano de saúde; no Ministério Público e também no conselho de classe referente ao profissional que praticou a violência.

*Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.