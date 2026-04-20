O que é estado de emergência? Entenda medida após chuvas em Belém

Após as fortes chuvas que atingiram a Grande Belém entre sábado (18) e domingo (19), o prefeito Igor Normando decretou estado de emergência na capital por 10 dias. A medida foi adotada diante dos alagamentos registrados em diversos pontos da cidade, além dos prejuízos à população e danos à infraestrutura.

Mas, na prática, o que significa esse tipo de decreto e o que muda para a cidade?

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O que é estado de emergência

O estado de emergência é uma medida adotada pelo poder público quando uma situação anormal, como enchentes ou desastres naturais, compromete parcialmente a capacidade de resposta do município.

Nesse cenário, a cidade ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para enfrentar os impactos e restabelecer serviços essenciais. Na prática, o decreto permite:

solicitar recursos ao governo federal;

acelerar ações de resposta;

mobilizar equipes com mais agilidade;

realizar contratações emergenciais.

Por que Belém decretou emergência

A decisão foi tomada após o volume intenso de chuva registrado no fim de semana. Segundo o prefeito, foram cerca de 100 milímetros em apenas seis horas, o maior volume dos últimos 10 anos na cidade.

Em pronunciamento, Igor Normando destacou a atuação das equipes: "Estamos garantindo a assistência social para as pessoas em situação de rua, além do atendimento da Defesa Civil às pessoas que precisam, neste momento, de um acolhimento mais forte do poder público. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldade neste momento de chuva, mas estamos aqui trabalhando, empenhados para garantir que a normalidade volte à nossa cidade", disse.

O que muda com o decreto na prática

Com o reconhecimento do estado de emergência, a prefeitura ganha mais flexibilidade para agir diante da crise. Entre as principais mudanças estão:

prioridade no envio de ajuda da Defesa Civil;

liberação de recursos federais para assistência;

possibilidade de compras sem licitação em caráter emergencial;

reforço em ações de acolhimento à população afetada.

Além disso, o município pode registrar a situação no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), o que permite formalizar o pedido de apoio federal.

O que é estado de emergência e por que Belém decretou. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Qual a diferença entre emergência e calamidade pública

Apesar de parecidos, os dois termos têm diferenças importantes.

Estado de emergência: ocorre quando o impacto do desastre é significativo, mas ainda há capacidade parcial de resposta do poder público;

ocorre quando o impacto do desastre é significativo, mas ainda há capacidade parcial de resposta do poder público; Estado de calamidade pública: é decretado quando a situação é mais grave e compromete quase totalmente a capacidade de atuação do governo.

No caso da calamidade, as medidas são mais amplas, incluindo maior flexibilização de regras fiscais e administrativas.

Governo federal já foi acionado

O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que o governo federal colocou sua estrutura à disposição de Belém para enfrentar os impactos das chuvas.

Segundo Alckmin, a mobilização ocorre em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prevê a adoção de “todas as medidas emergenciais necessárias” para lidar com a situação, classificada por ele como uma das maiores enchentes da história da capital paraense.

De acordo com o vice-presidente, os Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional já foram acionados para prestar apoio ao Pará. As ações devem incluir suporte logístico, assistência humanitária e possíveis medidas de reconstrução, conforme a evolução do cenário.