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Prefeitura estima 42 mil pessoas atingidas pelos alagamentos em Belém

Igor Normando detalhou ações da gestão municipal com criação de comitê com Estado e União

Vito Gemaque

Aproximadamente 42 mil pessoas tiveram prejuízos com os alagamentos ocorridos na capital no último final de semana. O número foi divulgado pelo prefeito de Belém, Igor Normando, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (20), na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. A gestão municipal está realizando o levantamento das pessoas atingidas para que sejam atendidas por programas sociais.

Normando também detalhou ainda que um comitê com a participação da prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal será formado para enfrentar a situação em Belém. O prefeito pediu união de todos os poderes para junto com a população enfrentar o problema.

"Somos solidários a toda a população de Belém que sofreu nos últimos dois dias. Eu quero dizer que não tenho a culpa por isso, mas sou o responsável e que nós vamos resolver", enfatizou o prefeito.

O gestor adiantou que equipes da Prefeitura já farão a limpeza e abertura de mais de 40 vias no bairro do Tapanã. Igor Normando prometeu que as obras da bacia do Mata Fome, que abarcam os bairros do Tapanã, Pratinha, São Clemente e Parque Verde, iniciarão até o final do ano.

Normando afirmou que a prefeitura está fazendo o processo corretamente. "Esse é um projeto que na gestão passada teve uma ação da Polícia Federal, porque não foi feito de maneira adequada", declarou.

Belém registrou mais 150 mm de chuva em menos de 24 horas. De acordo com o Inmet, o esperado para todo mês de abril é cerca 465,5 mm. "A chuva que caiu em Belém em qualquer lugar do país teria causado prejuízos. Nenhuma cidade do nosso país está preparada para a quantidade de chuva que tivemos", afirmou.  

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