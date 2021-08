Em Belém, dona anuncia desaparecimento de gata, mas animal é encontrado em bar

Seria trágico se não fosse cômico. Assim é a história do desaparecimento da gata Shakira, de três meses, que sumiu nos arredores do bairro do Marco, em Belém, no último dia 20. Preocupada com o sumiço da sua gata, a dona, Bruna Heringer, postou uma foto do animal nas redes sociais, a fim de tentar encontrá-la. A história poderia continuar como a de vários outros desaparecimentos de pets, se não fosse o local, no mínimo inusitado, em que Shakira foi encontrada: em um bar.

Bruna dividiu o "perrengue" cômico com seus seguidores e o post viralizou nas redes sociais. De maneira extrovertida, ela publicou: "eu preocupada com a minha gata / a minha gata", com uma foto de Shakira próximo a mesa de um bar. Veja:

A publicação alcançou milhares de internautas de todo o Brasil. Até a manhã desta segunda-feira (23), o post já contava com 7.550 compartilhamentos, 942 comentários e mais de 100 mil curtidas. O post chegou até ao Instagram 'O Lado Bom das Coisas', que conta com mais de 1 milhão de seguidores. Confira: