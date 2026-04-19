Após as intensas chuvas que atingiram a Grande Belém entre sábado (18) e domingo (19), o prefeito Igor Normando decretou estado de emergência na capital para um período de 10 dias. A medida foi adotada diante dos diversos pontos de alagamento registrados, prejuízos à população e impactos na infraestrutura urbana.

Em pronunciamento, o prefeito detalhou as ações em andamento e a gravidade da situação: “São oito horas da noite, a gente está aqui no Centro de Operações, com a Defesa Civil, Zeladoria e a assistência social. Estamos acompanhando os trabalhos das equipes, fazendo um mutirão e uma grande força-tarefa. Desde ontem, Belém sofre com fortes chuvas. Nos últimos 10 anos, foi a maior chuva: choveu 100 milímetros em apenas seis horas. Mas a gente está atuando de forma firme e rápida para garantir não só a desobstrução dos canais, que porventura tiveram um alagamento grande, mas os bueiros também na cidade”.

Belém entra em estado de emergência após fortes chuvas. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

O prefeito também destacou o apoio às pessoas atingidas. “Estamos garantindo a assistência social para as pessoas em situação de rua, além do atendimento da Defesa Civil às pessoas que precisam, neste momento, de um acolhimento mais forte do poder público. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldade neste momento de chuva, mas estamos aqui trabalhando, empenhados para garantir que a normalidade volte à nossa cidade”, falou.

Segundo ele, o decreto também busca ampliar o suporte institucional. “Paralelo a isso, estou assinando agora um decreto de emergência para garantir que a gente possa ter mais apoio do Governo Federal e da Defesa Civil Estadual, permitindo que essa força-tarefa também possa ser expandida”, explicou Igor Normando.

Ao final, o gestor fez um apelo à população. “Nós precisamos agora da ajuda de todos. Como eu disse, foi a maior chuva dos últimos 10 anos, com 100 milímetros em apenas seis horas. Estamos aqui para oferecer todo o apoio da Prefeitura, tudo aquilo que a gente puder fazer para garantir que os moradores da nossa cidade possam voltar à normalidade o mais rápido possível”, concluiu em vídeo publicado nas redes sociais.