Fortes chuvas causam prejuízos a estabelecimentos em Belém; empresário relata perdas no delivery

As fortes chuvas que atingiram Belém entre sábado (18) e domingo (19) também impactaram diretamente o funcionamento de estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que dependem de serviços de entrega. Alagamentos, falhas de internet, vias bloqueadas e dificuldades logísticas resultaram em atrasos, cancelamentos de pedidos e prejuízos financeiros.

O empresário Mário Monte, proprietário do restaurante Grão Culinária Saudável, foi um dos afetados pelo cenário. Segundo ele, o domingo, que costuma ser o principal dia de faturamento no delivery, foi marcado por instabilidade e transtornos. “Hoje foi um daqueles dias difíceis por aqui. A chuva veio forte e, junto com ela, uma série de problemas que fugiram do nosso controle: instabilidade de internet, sistemas fora do ar, ruas alagadas, vias bloqueadas e muita dificuldade de comunicação com os motoboys”, relatou.

De acordo com o empresário, as dificuldades operacionais comprometeram o atendimento. “As entregas atrasaram, alguns pedidos precisaram ser cancelados e sabemos que muitos clientes ficaram insatisfeitos, e isso realmente nos incomoda. Porque mais do que vender, a gente se importa com a experiência de cada ​pessoa que escolhe o Grão”, afirmou.

Para tentar contornar a situação, a equipe precisou adotar medidas emergenciais. “Estamos entrando em contato com alguns clientes, pedindo um prazo maior, usando as redes sociais para pedir compreensão. Tivemos que fechar a loja durante uma hora para organizar e partir para um plano B para seguir as entregas”, explicou.

Ainda segundo Mário Monte, o impacto financeiro deve ser considerável. “O prejuízo é alto porque domingo é o nosso melhor dia de faturamento de delivery. Imagino que vamos ter uma perda de pelo menos 30% em relação a um domingo normal”, disse. Ele também destacou os reflexos na relação com os clientes: “Alguns entendem, outros não. Cancelam pedidos, nossa avaliação nas plataformas cai, fora a descrença dos clientes”.

Diante disso, o restaurante divulgou comunicados nas plataformas de delivery para informar os consumidores sobre a situação e tentar minimizar os impactos à reputação do negócio.