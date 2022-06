O Liberal na Escola recebe alunos da Escola Municipal Laura Falcão, de Marituba

Nesta terça-feira (28), alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laura Falcão, do município de Marituba, conheceram a sede do jornal O Liberal em visita realizada por meio do programa O Liberal na Escola, projeto de responsabilidade social do Grupo Liberal que articula jornalismo, leitura e senso crítico no incentivo à educação. Na ocasião, os alunos do 5º ano também participaram de uma apresentação sobre tecnologia e robótica com as start-ups paraenses Robomind, Ondrone e Inteceleri, que desenvolvem tecnologia educacional.

A aula-passeio começou com um bate-papo conduzido pelo coordenador do núcleo de Cidades de O Liberal, Victor Furtado, que falou sobre o fazer jornalístico cotidiano na redação integrada, apresentou cada núcleo em atividade e explicou como acontece o processo de busca, apuração e produção de notícias.

Para o fã de esporte Cleberson Ivan, aluno de 13 anos da escola Laura Falcão, conhecer a redação foi muito diferente do que ele imaginou, onde tantas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ele diz que, aos poucos, tem tomado gosto pela leitura por causa do jornal: “Principalmente a parte de esporte e a parte da charge, que eu gosto mais”.

Leitura e senso crítico a partir do jornalismo de O Liberal

Para a gestora da escola, Gláucia Costa, a parceria com o projeto tem sido fundamental para despertar o interesse dos alunos pela leitura, o desenvolvimento do senso crítico e também para abordar conteúdos da grade curricular de maneira não-convencional, o que impulsiona o aprendizado:

“A partir do momento que a gente fez a inscrição no projeto, todas as turmas, desde o primeiro até o quinto ano, têm trabalhado a leitura de textos, de imagens, o incentivo à escrita e à pesquisa. E essa visita eu acredito que vai alavancar nossa experiência na escola. Em junho a agente trabalhou sobre meio ambiente, com todas as nossas atividades realizadas com base em matérias especiais sobre meio ambiente feitas pelo jornal”, conta.

A professora regente da turma do 5º ano, Marcicleia Silva, destacou que o projeto O Liberal na Escola vem mudando o engajamento dos alunos com os conteúdos ministrados no dia a dia: “Melhorou o desenvolvimento deles, porque alguns tinham dificuldade na leitura, principalmente depois que voltamos da pandemia. Além disso, eles também passaram a perguntar mais, falar mais, se envolver mais com os assuntos, porque também comentamos sobre as notícias que têm a ver diretamente com a realidade deles”.

Marcicleia também enfatiza a importância de a escola receber regularmente os cadernos impressos do jornal, pois incentiva a valorização da leitura em tempos de telas e conteúdos digitais: “Na idade deles, eles não usam a internet para ler notícias. Então é muito importante ter esse material palpável. Como nós temos um aluno autista, essa materialidade é mais importante ainda”.

A professora conta que toda a metodologia desenvolvida por meio do projeto tem auxiliado muito no desenvolvimento do Rian Souza, aluno de 11 anos com autismo: “Nós o envolvemos em todas as atividades e ele tem respondido muito bem ao aprendizado. A mãe dele está bem contente com o resultado que está tendo”.

Tecnologia e robótica encantam os estudantes

Após conhecer o moderno parque gráfico do Grupo Liberal e entender a dinâmica de impressão dos jornais - processo com o qual ficaram surpresos, os alunos foram levados até o auditório para participarem de uma apresentação sobre tecnologia e robótica, articulada com start-ups paraenses ligadas ao programa LibVenture, iniciativa do Grupo Liberal com Açaí Valley de fomento à inovação e tecnologia no Pará.

Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de ver e manusear robôs desenvolvidos pela Robomind, empresa de robótica educacional do Pará. “É interessante porque o aluno consegue articular conhecimentos de outras disciplinas, como a física, a matemática, a biologia, o portugês e até mesmo desenvolver habilidades sociais, como liderança, trabalho em equipe e habilidade para solucionar problemas”, diz o CEO da Robomind, Marcos Douglas.

Para o coordenador do projeto O Liberal na Escola, Alan Siqueira, a visita foi a oportunidade de levar mais da tecnologia para o dia a dia dos alunos: “Mas para isso acontecer, é preciso parceria, trabalho em equipe e articulação. Com destaque para o projeto LibVenture, que participou hoje, mostrando o trabalho dessas start-ups”.

O diretor executivo do LibVenture, Leonardo Mártyres, enfatizou a importância de articular a tecnologia com a educação: “Foi um prazer fazer parte desse momento de imersão da garotada do universo da tecnologia, que está ligada ao futuro da educação. Como falamos aqui, qualquer pessoa pode ser o que quiser, mas uma coisa que está presente em todas as profissões é a tecnologia”.

A gestora da escola, Gláucia Costa, conclui que, depois desta visita, com certeza novos horizontes se abrirão para os alunos: “Eles conseguiram ver como é produzido aquele jornal que chega na escola, impresso. Assim como foi importante eles verem os drones, os robôs e os óculos de realidade aumentada, porque já iniciamos a disciplina de robótica no município e, provavelmente, a partir do ano que vem, já vai fazer parte da grade curricular deles”.