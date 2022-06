LibVenture foca no treinamento de microempreendedores e na abertura de startups

Muitos empreendedores descobrem ótimas oportunidades de negócio, mas no momento de colocar o plano em prática esbarram na falta de recursos. Pensando nisso, LibVenture, programa de impulsionamento de startups paraenses realizado pelo Grupo Liberal em parceria com a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley) proporcionou um “Talk com o Mentor” feito por Kalil Maia, na noite desta terça-feira (28), na sede do jornal.

Mais de 10 profissionais do mercado, entre microempreendedores e empresários, participaram de duas horas de mentoria de como arrecadar recursos para suas startups. Para o diretor executivo do LibVenture, Leonardo Mártyres, o momento foi uma troca de experiências e ideias sobre inovação no mercado paraense.

“O LibVenture é o primeiro programa de investimento privado no Norte. Queremos fomentar o ecossistema amazônico e dar espaço para startups tirarem a sua ideia do papel, melhorando a economia e gerando oportunidades de emprego”, afirmou Leonardo.

Abordando como levantar recursos para startups, o mentor Khalil Maia, representante da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), prendeu a atenção dos participantes e conseguiu aguçar o senso crítico e a vontade de desenvolver projetos que valorizem a Amazônia.

“A empresa está tendo uma proposta interessante de inovação tecnológica e empresarial. Conversei com eles sobre o edital de subversão em empresas privadas e públicas, alertando para um melhor detalhamento de projeto. O da Finep Amazônia está aberto e quem conseguir pode faturar mais de um milhão de reais para realizar a sua ideia inovadora”, disse o palestrante, empolgado.

O administrador Rodrigo Pereira veio do município de Castanhal (PA) para participar do encontro promovido pelo Grupo Liberal. A sua intenção era fazer network e adquirir mais conhecimento para iniciar seu empreendimento, um treinamento para influenciadores digitais.

“O projeto oficial ainda não foi lançado. A minha vinda foi justamente aproveitar a oportunidade de reter conhecimento especializada e futuramente colocar tudo em prática”, explicou Rodrigo.