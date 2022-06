LibVenture foca no crescimento eficaz e rápido de negócios

Como fazer seus negócios crescerem de forma eficaz e rápida a ponto de gerar novas oportunidades no mercado e geração de emprego e renda? A resposta está no conjunto de técnicas intitulada Growth Hacking, tema do encontro empresarial do projeto LibVenture, nesta terça-feira (7), desenvolvido pelo Grupo Liberal em parceria com a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley).

O evento ocorreu na sede do Grupo Liberal, reunindo empreendedores, empresários e profissionais do mercado que acompanharam a explanação acerca do assunto feita por Vitor Alves, da Açaí Valley.

Vitor explicou que Growth Hacking são técnicas que servem para encurtar o tamanho de investimento em crescimento. No caso, investir mais barato para se rodar mais rápido, crescer mais rápido, sem ir pelo caminho tradicional. Como exemplo, empresas de entrega de produtos podem se tornar viral, em que se compartilha a proposta da empresa e as pessoas seguem compartilhando (técnica de member get member).

"Você investe um pouquinho para que aquele membro ganhe um pedacinho do dinheiro, quando ele divulga o produto. Então, as pessoas vão divulgar para você. Essa é uma maneira de crescer. Outra maneira, você programar um robô que vai entrar no site do concorrente e vai extrair informações que fazem aquele concorrente crescer; você utiliza essas informações para crescer em cima da concorrência. Então, tem várias formas inteligentes de encurtar o caminho para o crescimento", destacou Vitor.

Deve-se apostar na multidisciplinaridade, ou seja, o profissional de Growth Hacking precisa estar atento à tecnologia, estratégia, negócios, marketing para sair na frente dos outros profissionais. A ideia é que se tenha em uso medidores para checar os resultados após a adoção do Growth Hacking, que surgiu em 2010, como pontuou Vitor Alves.

Inovar

Rosângela Aguiar, gestora da empresa Aguiar Marketing e Produções, afirmou que "neste momento pós-pandêmico em que os ânimos estão afoitos por conhecimento, por esse contato mais pessoal, físico, esse evento vem para dar uma quebrada nesse gelo, e a gente ter aqui uma troca de conhecimento, receber atualização é mais que esperado". "Inovação é tudo, tecnologia hoje é tudo", completou.

Leonardo Martyres, diretor-coordenador do LibVenture (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Como informou o diretor-coordenador do LibVenture, Leonardo Martyres, no próximo dia 21 será realizado um evento do projeto, com foco no tema "Neuromarketing", ou seja, como pode se identificar por que o cliente não está fechando a compra, e, então, se traçar uma perfil do consumidor e se buscar como ele pode comprar mais e não deixar de comprar.