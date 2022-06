LibVenture promove encontro empresarial sobre neuromarketing

Os fatores decisivos para uma compra podem ser bastante subjetivos: preço, qualidade, impulsividade, os benefícios a curto ou a longo prazo e a capacidade de convencimento do vendedor são apenas alguns dos aspectos que podem ser elencados. Mapear esses motivadores e, com base nisso, criar estratégias mais precisas de conversão de vendas são objetivos do neuromarketing.

Essa área do conhecimento e suas contribuições para compreender o conhecimento do consumidor foram o foco da quarta edição do encontro LVMeeting. O evento integra as ações do projeto LibVenture e foi realizado na noite desta terça-feira, 21, na sede do Grupo Liberal em parceria com a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley),

Profissionais do mercado de comunicação, administradores, vendedores e empreendedores acompanharam a apresentação feita por pelo publicitário e especialista em Neuromarketing, Lautre Alencar, que esclareceu sobre o conceito, mostrou cases de sucesso e apontou os desafios para que as empresas consigam captar os anseios de seus clientes e aprimorar as vendas.

Uma inspiração para entender a área, segundo Lautre Alencar, vem do autor Simon Sinek, que afirma: “Se você não entende de pessoas, não entende de negócios”. Para o palestrante a afirmação é emblemática da mudança de paradigma que o neuromarketing propõe. “Se eu não tiver olhando para o público que eu quero impactar, qual a emoção, qual a memória, qual é esse impacto emocional que eu vou gerar no consumidor, pra mim, se não pensar em ciência é o mesmo que dar um tiro no escuro. O neuromarketing vai ajudar a ter todos esses insights para construir uma estratégia mais assertiva na hora de planejar”, avalia.

Nesse sentido, Alencar ressalta que ampliar o acesso a esse conhecimento é fundamental para as empresas que buscam construir e consolidar sua marca com base nos valores humanizados que os clientes podem vincular a elas. “Construir essa conexão emocional entre marca e consumidor é importante porque a emoção influencia muito na tomada de decisão”, frisa.

Para Leonardo Martyres, diretor executivo do LibVenture, a realização do encontro foi mais oportunidade para fortalecer o networking entre os participantes e para que conceitos e conteúdos ligados à tecnologia, inovação e ao aprimoramento pessoal, profissional e empresarial sejam cada vez mais incorporados nos empreendimentos locais.

“O que a gente quer é justamente trazer um pouco mais de conhecimento para o público no que diz ao ecossistema como um todo. E isso faz com que você aprimore sua expertise, suas profissões e a própria empresa deslanchar e já começar a andar para o século 22”, pontua o diretor. A próxima edição do LVMeeting será realizada no dia 5 de julho com o tema “Branding: como preparar sua marca para o futuro”.