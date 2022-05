Empreendedorismo: projetos podem ser planejados com rapidez e eficácia

Gestores e empreendedores no contexto atual e globalizado dos negócios não podem se dar ao luxo de permanecer por longo tempo no planejamento e execução de projetos, dado que as oportunidades para empresas de todos os portes são simultâneas e sucessivas. Por isso, dispor de uma ferramenta que possibilite a elaboração e encaminhamento de projetos com agilidade seria muito bom. E ela existe: o Project Model Canvas, a qual foi tema do LVMeeting promovido na noite desta terça-feira (24), como parte da iniciativa LibVenture, iniciativa do Grupo Liberal em parceria com a Açaí Valley, focada no fomento e desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do ecossistema Amazônico por meio da inovação e tecnologia disponíveis para quem quer impulsionar seu próprio negócio e aprimorar seu desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. O Project consegue viabilizar a elaboração de um projeto em até uma ou duas horas, dependendo de sua complexidade.

Uma plateia interessada em assimilar novos processos acompanhou a apresentação do Project Model Canvas, a cargo da expositora Thais Haber, assessora de Inovação no Instituto Senai de Inovação e Tecnologias Minerais. Como disse Thais, essa ferramenta auxilia os usuários (entre gestores, colaboradores e clientes) a enxergar os projetos de uma forma muito mais completa, configurando-se o Project como ferramenta de gestão visual e flexível.

“O Project permite que os gestores tenham uma ideia melhor sobre todos os itens que precisam ser preenchidos em um projeto, como equipes, responsabilidades, cronograma, o que é um projeto essencial, requisitos, itens que precisam ser integrados para que eu possa entregar o que o meu cliente quer e atender aos objetivos finais do que eu estou planejando”, ressaltou Thais Haber.

Na prática

Os participantes do evento puderam conferir na teoria e prática como o Project Model Canvas possibilita a articulação entre justificativas, objetivos, premissas, stakeholders (pessoas não da equipe da empresa mas que interferem no projeto), riscos, benefícios e outros tópicos de um projeto. Os empreendedores elaboraram um projeto próprio no LVMeeting.

Project Mode Canvas é colocado em prática no LVMeeting (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

“Iniciativas como essa, do Grupo Liberal, são importantes porque trazem conhecimento para o mercado, aproxima os profissionais, capacita de maneira técnica e abre possibilidade de network; então, um conteúdo riquíssimo, e a nossa equipe de comunicação e marketing está vislumbrando diversas possibilidades que vão facilitar o nosso dia a dia”, salientou Diego Paes, da instituição financeira cooperativa Sicredi.

Para a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, um encontro dessa natureza contribui para ratificar que a inovação é centro para qualquer iniciativa de empreendedorismo. Aline observou que o Grupo Liberal tem investido em tecnologia e inovação e ainda que atua na integração das empresas e agências publicitárias com processos inovadores focados em oportunidades de negócios e geração de empregos.

O diretor executivo do LibVenture, Leonardo Mártyres, destacou que a iniciativa LVMeeting tem a proposta de facilitar acesso a conteúdos atualizados sobre tecnologia e inovação. “Podemos realizar, inclusive, treinamentos in company, ou seja, elaborar um modelo customizável de trilhas de conhecimento, para aperfeiçoamento pessoal, profissional e empresarial de forma personalizada, para cada empresa”, arrematou Leonardo Mártyres.