Dicas de leitura por Priscilla Castro

A apresentadora e jornalista da TV Liberal, Priscilla Castro, trouxe para O Liberal três dicas de livros que estão entre seus favoritos. Segundo ela, são leituras essenciais.

A primeira indicação é do livro ‘Jornal Nacional : A notícia faz história’, que traz uma série de informações sobre a história de um dos mais conhecidos telejornais brasileiros. A apresentadora faz memória de sua participação na apresentação do jornal, quando esse comemorava 50 anos de existência. O segundo livro é da escritora Brené Brown ‘A arte da imperfeição’, que é ideal para quem busca autoconhecimento. Por fim, Priscilla indica uma obra para quem quer melhorar a oratória: o livro ‘SuperDicas para falar bem em conversas e apresentações’, do Reinaldo Polito.

JORNAL NACIONAL: A NOTÍCIA FAZ HISTÓRIA

Jornal Nacional: a notícia faz história traz a história viva do telejornal. Incluindo os melhores momentos, mas também os mais polêmicos.São mais de mil horas de entrevistas, centenas de scripts de programas antigos e todo o acervo de imagem do Centro de Documentação da TV Globo.

A ARTE DA IMPERFEIÇÃO

Brené Brown encoraja os leitores a questionar a necessidade crônica de perfeição, ela traz a vulnerabilidade como uma forma de aceitação na vida das pessoas. Com emocionantes histórias, ela aborda o assunto e ajuda os leitores a se libertarem do perfeccionismo.

SUPER DICAS PARA FALAR BEM EM CONVERSAS E APRESENTAÇÕES

Reinaldo Polito ensina técnicas de comunicação para a vida e o mercado de trabalho. Um dois melhores especialistas brasileiros na arte de falar em público, Polito reúne aqui 60 dicas de como se relacionar com as pessoas e fazer apresentações de forma mais eficiente.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)