No Pará, Programa ‘Obesidade Zero’ promoveu 50 cirurgias bariátricas em abril

O programa “Obesidade Zero”, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), atingiu o número recorde de intervenções em abril deste ano, com 50 cirurgias bariátricas realizadas. O objetivo do programa é viabilizar com agilidade o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a esse procedimento. Hoje, mais de 6 mil pessoas estão cadastradas nas diferentes etapas de atendimento do “Obesidade Zero”, incluindo nos casos em que não é necessária a gastroplastia para a redução de peso.

O programa do governo do estado foi iniciado em setembro de 2020, em articulação com o programa “Fila Zero”, que visa desafogar o sistema de saúde. A cirurgia de redução de estômago é o recurso utilizado para o combate à obesidade de grau 3, aliado a outras medidas que levam à necessária redução de peso do paciente.

O “Obesidade Zero” atende pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima dos 40 kg/m2 ou que possuam entre 35 kg/m2 e 40 kg/m2 com alguma das doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão arterial, gordura no fígado ou colesterol alto.

A partir de abril, a meta foi ampliada de 40 para 50 cirurgias por mês. Os procedimentos são realizados no Hospital Jean Bitar.

“Reduzir filas de atendimento para intervenções de alta complexidade é um desafio que depende do bom funcionamento de todas as entidades envolvidas, além da dedicação dos profissionais”, afirma o secretário de Saúde do estado, Rômulo Rodovalho.

Nem toda meta de redução de peso exige cirurgia

As pessoas cadastradas no “Obesidade Zero” passam por avaliação e atendimento por uma equipe multidisciplinar de médicos e outros profissionais da saúde para certificar que a intervenção cirúrgica é o tratamento adequado para cada caso. Com o acompanhamento da equipe do programa, alguns pacientes podem também atingir a perda de peso almejada sem a necessidade de cirurgia.

Nos casos em que a cirurgia bariátrica é necessária, o programa realiza o acompanhamento também do processo pós-operatório dos pacientes, já que o sucesso do procedimento envolve também a mudança de comportamento após a intervenção.

