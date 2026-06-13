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No Dia de Santo Antônio, devotos do bairro do Guamá destacam anos de devoção ao 'Santo Casamenteiro'

A fama e santidade de Santo Antônio se espalhou pelo mundo, fazendo com que ele se tornasse um dos santos mais venerados

Ayla Ferreira
fonte

Devoto relata da fé no padroeiro (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O funcionário público Jefferson Mendes, de 40 anos, sempre admirou o testemunho de Santo Antônio, que seguiu o ideal franciscano de humildade, simplicidade e amor ao evangelho. Participante da Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, se tornou devoto e hoje recorre ao santo em diversos momentos, pedindo para que ele o ajude a encontrar com Jesus, por meio da palavra, oração e eucaristia.

Assim como Jefferson, neste sábado (13), católicos em todo o mundo comemoram o Dia de Santo Antônio, um dos santos mais queridos e venerado pelos devotos. É conhecido por ser padroeiro dos pobres, do matrimônio e das noivas e por isso é conhecido como casamenteiro. Santo Antônio é um dos santos juninos, assim como São João (24), São Pedro e São Paulo (29), festejado com arraiais nas paróquias e programações litúrgicas alusivas.

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“Uma das graças recebidas por Santo Antônio foi adquirir um imóvel próximo da paróquia. Eu e minha esposa estávamos em busca de uma casa, recordo que procuramos muito e um dia, já desanimados, após fazer nossas orações, passamos na rua da comunidade e vimos o anúncio de venda. Depois de um tempo compramos”, relata Jefferson Mendes. Para o funcionário público, a fé o ajudou a ser mais dedicado, paciente, e entender que o tempo de Deus exige uma preparação mental, emocional e espiritual. 

Conhecido como Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua, o santo nasceu em Lisboa e viveu lá uma parte de sua vida, como explica o pároco Sebastião Nazaré Antero, da Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba. Já em Pádua, ele ingressou na Ordem Franciscana. “Em Pádua foi quando ele ingressou na Ordem Franciscana, ali viveu, ali fez seus sermões, ali morreu. E ficou conhecido mundialmente como Santo Antônio de Pádua”, diz Sebastião.

No bairro do Guamá, em Belém, a Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba ganhou o nome em virtude da grande devoção na área. Há cerca de vinte anos, era uma comunidade, e se tornou paróquia, com o nome em alusão ao Rio Tucunduba, que atravessa diversos bairros de Belém. 

Santo Antônio

Vida e milagres

Procurado por quem deseja encontrar o amor, em virtude da fama de “santo casamenteiro”, muitos devotos costumam pedir a intercessão de Santo Antônio. O pároco Sebastião Nazaré explica que não existe uma mágica nesse processo, na verdade, quando o devoto se dispõe a ter Santo Antônio como padroeiro, ele recebe um milagre diretamente de Deus.

“Os santos intercedem, não fazem milagre. Quem faz o milagre é sempre Deus. Tem muitas orações específicas para fazer esse pedido realmente para conseguir um grande amor. É uma literatura vasta: cada lugar, cada país, cada estado vai criando essas orações”, informa.

Uma das histórias mais conhecidas de Santo Antônio é a pregação aos peixes. Ao tentar pregar o evangelho, o santo se viu frustrado, pois a população não queria ouví-lo. Então, ele foi até o rio e pregou aos peixes. “Outra história é de quando um. Em todos os casos, ele já fazia milagres”, complementa o pároco.

Para quem deseja obter bênçãos, o pároco destaca que o primeiro passo deve ser a fé. “Tanto para Santo Antônio, como qualquer outro meio, a fé, primeiramente. A perseverança, o acreditar que pode realmente realizar outras coisas. Os santos são aqueles que intercedem, aqueles que estão na proximidade, aqueles que fazem as pessoas perseverarem. É desse modo que nós podemos entender toda essa essa vivência em devoção a Santo Antônio”, finaliza Sebastião Nazaré.

Programação

Na Arquidiocese de Belém, a programação em celebração aos santos juninos inicia com Santo Antônio. Confira os horários em cada paróquia:

Paróquia Santo Antônio de Lisboa
Endereço: Rua dos Tamoios, 1875 - Batista Campos.
Programação diária (até sábado, 13/6):
Missas: 6h30, 12h e 19h
Trezena: 17h
Noite: programação cultural
Programação do Dia do Padroeiro (13):
Missas: 6h30, 12h (presidida por Dom Julio Endi Akamine) e 15h30 (missa de saída da procissão)
Procissão: 16h30 (Saindo da Capela na Rua dos Tamoios em direção à Igreja Matriz)
Pós-procissão: Santa Missa na chegada, transmissão do jogo e programação cultural

Paróquia de Santo Antônio de Pádua
Endereço: praça Santo Antônio, 2212 - Coqueiro.
Programação diária (até sábado, 13/6):
Trezena: 18h
Santa Missa: 19h
Noite: programação cultural
Programação do Dia do Padroeiro (13)
Missa e Trezena: 7h
Santa Missa: logo após a trezena, presidida pelo Padre Fabrício Albuquerque
Procissão: 17h30 (Saindo da Capela Sagrado Coração de Jesus com destino à Igreja Matriz)
Pós-procissão: missa na chegada

Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba
Endereço: passagem Bom Jesus, 140 - Guamá.
Programação diária (de 1º a 15 de junho):
Santa Missa: 19h
Noite: programação cultural
Programação do Dia do Padroeiro (13):
Missas: 17h e 19h (ambas presididas pelo Padre Sebastião Antero)
Domingo (15/6):
Procissão: 7h

Capela Santo Antônio
Endereço: praça Dom Macedo Costa - Campina.
Programação diária (de 10 a 13 de junho):
Missa: 19h
Pós-missa: venda de comidas típicas
Programação do Dia do Padroeiro (13): missa com bênção dos pães: 12h

Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos
Endereço: travessa Castelo Branco, 1541 - São Brás.
Programação diária (até sábado, 13/6):
Trezena seguida de Santa Missa: 7h, 11h15 e 18h
Noite: programação cultural na quadra da paróquia
Programação do sábado - Dia de Santo Antônio (13):
Missa e Bênção dos lírios e pães: 7h (presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa), seguida da saída da procissão
Outras missas: 12h e 18h
Noite: Arraial com venda de comidas típicas e programação cultural

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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