Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

Victoria Rodrigues
fonte

No total, o NAM Atlântico possui espaço para 432 tripulantes. (Foto: Marinha do Brasil)

Considerado o maior navio da América Latina, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, ancorou nesta quinta-feira (25) no porto de Belém. A embarcação estará aberta à visitação dos paraenses nos dias 27 e 28 de setembro e 3 e 4 de outubro, no cais da Ocrim, que fica localizado ao lado do mercado do Ver-o-Peso.

A vinda do navio tem o propósito de intensificar o Comando Operacional Conjunto Marajoara, uma estrutura criada para a realização das ações de segurança e defesa relacionadas à COP 30, que será realizada na capital paraense. Em anos anteriores, já foram transportados na embarcação: munições, mísseis, material de mergulho e aparatos para operações de defesa nuclear, biológica, química e radiológica.

Contudo, esta não é a primeira vez que o navio “Atlântico” atraca na cidade de Belém para um evento global, que tem como intuito a discussão sobre o aquecimento global e mudanças climáticas. Em agosto de 2023, a embarcação compôs o aparato de segurança e logística da “Cúpula da Amazônia”, um encontro que reuniu chefes de Estado de outros países com foco na região amazônica.

VEJA MAIS

image Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público
O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

image VÍDEO: Passageira de cruzeiro fica presa em estrutura de toboágua e vive momentos de desespero
Não há informações sobre como a mulher foi resgatada, nem se ela se ela teve algum ferimento

image 'Navio fantasma' que naufragou há mais de 100 anos é encontrado em lago nos EUA

Quais são as principais características do navio?

  • O navio foi construído em meados de 1990;
  • A embarcação foi adquirida junto à Marinha Britânica em 2018;
  • A nomeação “Atlântico” é uma alusão à importância do Oceano Atlântico;
  • Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares);
  • Tem espaço para 432 tripulantes (podendo comportar até 1.400 militares em missão);
  • Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.

Serviço

Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”
Local: Cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio), em Belém
Datas: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo) | 3 e 4 de outubro (sexta e sábado)
Horário: das 14h às 18h.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

navio de guerra

embarcação

Belém

Atlântico

visitação pública
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

MAIS LIDAS EM BELÉM

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda