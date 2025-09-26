Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço
A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)
Considerado o maior navio da América Latina, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, ancorou nesta quinta-feira (25) no porto de Belém. A embarcação estará aberta à visitação dos paraenses nos dias 27 e 28 de setembro e 3 e 4 de outubro, no cais da Ocrim, que fica localizado ao lado do mercado do Ver-o-Peso.
A vinda do navio tem o propósito de intensificar o Comando Operacional Conjunto Marajoara, uma estrutura criada para a realização das ações de segurança e defesa relacionadas à COP 30, que será realizada na capital paraense. Em anos anteriores, já foram transportados na embarcação: munições, mísseis, material de mergulho e aparatos para operações de defesa nuclear, biológica, química e radiológica.
Contudo, esta não é a primeira vez que o navio “Atlântico” atraca na cidade de Belém para um evento global, que tem como intuito a discussão sobre o aquecimento global e mudanças climáticas. Em agosto de 2023, a embarcação compôs o aparato de segurança e logística da “Cúpula da Amazônia”, um encontro que reuniu chefes de Estado de outros países com foco na região amazônica.
Quais são as principais características do navio?
- O navio foi construído em meados de 1990;
- A embarcação foi adquirida junto à Marinha Britânica em 2018;
- A nomeação “Atlântico” é uma alusão à importância do Oceano Atlântico;
- Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares);
- Tem espaço para 432 tripulantes (podendo comportar até 1.400 militares em missão);
- Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.
Serviço
Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”
Local: Cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio), em Belém
Datas: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo) | 3 e 4 de outubro (sexta e sábado)
Horário: das 14h às 18h.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)
