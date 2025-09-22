Capa Jornal Amazônia
Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

O Liberal
fonte

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas (Foto: Divulgação | Marinha do Brasil)

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, o maior navio de guerra da América Latina, atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25). A embarcação estará aberta à visitação pública no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, nos dias 27 e 28 de setembro (sábado e domingo) e 3 e 4 de outubro (sexta e sábado), das 14h às 18h.

Essa é a segunda atracação do navio na capital paraense. Em agosto de 2023, o NAM “Atlântico” compôs o aparato de segurança e logística da Cúpula da Amazônia, encontro de chefes de Estado de países amazônicos. O navio vai reforçar o Comando Operacional Conjunto Marajoara, estrutura criada pelo Ministério da Defesa para a execução das ações de segurança e defesa relacionadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém.

Anteriormente, o NAM “Atlântico” desatracou da Base Naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de setembro, transportando 1.042 militares e 435 toneladas de equipamentos da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, incluindo 83 veículos - sendo seis blindados -, quatro helicópteros, armamentos e sensores.

Na embarcação, também eram transportadas munições, mísseis, material de mergulho e aparato para operações de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Todos os materiais serão empregados em treinamentos na Foz do Rio Amazonas durante a Operação “Atlas”, exercício que reúne as três Forças Armadas, iniciado no dia 30 de junho, com término previsto para 6 de dezembro. 

Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.

O Navio foi adquirido junto à Marinha Britânica em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do Oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua história.

Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), 432 tripulantes (podendo comportar até 1.400 militares quando em missão). Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.

Serviço

Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” em Belém

Local: Cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio)

Datas: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo) | 03 e 04 de outubro (sexta e sábado)

Horário: 14h às 18h

