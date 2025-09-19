'Navio fantasma' que naufragou há mais de 100 anos é encontrado em lago nos EUA

O navio F. J. King, que naufragou há mais de um século e se tornou alvo de mistérios e lendas, foi finalmente localizado no fundo do Lago Michigan, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin no último domingo, dia 14.

Construída em 1867 para o comércio de grãos e minérios, a embarcação afundou em 15 de setembro de 1886, próximo ao Porto de Baileys, enquanto transportava minério de ferro de Escanaba, em Michigan, para Chicago, em Illinois.

Segundo a associação, uma ventania provocou ondas de até três metros e as bombas do barco não conseguiram conter os vazamentos. A tripulação abandonou o navio e foi resgatada por outra escuna.

Desde então, o paradeiro do F. J. King permaneceu envolto em lendas - entre elas, a de que seus destroços prendiam as redes dos pescadores - e todo esse mistério lhe rendeu o apelido de "navio fantasma". A curiosidade em torno da sua localização era tão grande que o clube de mergulho Neptune's Dive Club chegou a oferecer US$ 1 mil a quem o encontrasse.

Após mais de um século de buscas sem resultados, a equipe liderada por Brendon Baillod localizou a embarcação no dia 28 de junho deste ano. O grupo analisou jornais antigos e encontrou o relato de um faroleiro que afirmava ter visto o F. J. King.

Com a ajuda de um sonar de varredura lateral, a equipe - que, além de cientistas, contava com estudantes, mergulhadores amadores e entusiastas da história - foi até a região indicada pelo faroleiro.

Duas horas após o início das buscas, o sonar mostrou a imagem do navio, o que surpreendeu até os especialistas. "Estávamos incrédulos", disse Baillod. "Estávamos olhando para uma escuna perfeitamente intacta, deitada no fundo."

A parte dianteira estava amassada e o convés estava quebrado, mas as âncoras de madeira permaneciam penduradas na lateral e as manivelas do leme estavam intactas. Os pesquisadores também encontraram restos de pertences da tripulação e utensílios de cozinha. (Com agências internacionais).