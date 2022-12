Naufrágio na Ilha de Cotijuba: sobreviventes reencontram pescador que os resgatou em evento na Alepa

Durante uma reunião promovida pela Comissão de Estudos do Transporte Fluvial de Passageiros do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), na manhã desta quarta-feira (14), o pescador Rafael Lobato Castro, 37 anos, reencontrou o casal Raimundo Ferro, 65 anos, e Diva Seabra Oliveira, 69 anos, sobreviventes do naufrágio da lancha "Dona Lourdes II", ocorrido em setembro deste ano, próximo à Ilha de Cotijuba, no nordeste do Pará.

A reunião foi instituída pelo deputado Orlando Lobato, presidente da Comissão, onde foram ouvidos usuários do transporte fluvial, sobreviventes e o primeiro pescador que chegou ao local do naufrágio, além de líderes de municípios pertencentes à região do Marajó e da Tocantina. A representação foi instalada a partir da necessidade de averiguar como ocorreu as circunstâncias da tragédia. O pescador e o casal sobrevivente participaram presencialmente da reunião que foi realizada de forma semi-virtual.

O casal são pais da professora Brenda Seabra Oliveira, 34 anos, e avós de Lívia Vitória, de dois anos e sete meses, vítimas fatais do naufrágio. Na ocasião, Dona Diva contou em detalhes os momentos anteriores à embarcação afundar até o seu resgate. “A viagem, apesar da maresia, estava se desenrolando normalmente. E quando chegamos próximo da Ilha de Cotijuba, percebemos movimentação e algo estranho entre os tripulantes e o comandante”, disse a sobrevivente.

“E quando vimos, rapidamente estava entrando água, então o comandante largou o timão e subiu, ficamos desesperados, quem podia pegar o colete colocava. Por sinal, meu esposo ficou sem colete, eu vi que minha filha estava desesperada, e fiquei com a filha dela, ela pegou e colocou o colete em mim e acho que ela conseguiu amarrar o colete nela. E foi neste momento que a vi indo pra frente da embarcação e depois não a vi mais”, relembrou.

Relembre o caso

A lancha "Dona Lourdes II", de responsabilidade do comandante Marcos de Souza Oliveira, naufragou no dia 8 de setembro deste ano, na Baía do Marajó, próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém. O naufrágio resultou na morte de 23 pessoas (13 mulheres, seis homens e quatro crianças). Os sobreviventes foram 66. No dia 18 de outubro, mais de um mês após a tragédia, o corpo da última vítima do naufrágio, Sofia Loren, de quatro anos de idade, foi identificado após passar por exame de DNA.