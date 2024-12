Natal nas águas: grupo promove ação solidária na Ilha das Onças, em Belém

O Furo Grande, na Ilha das Onças, foi palco, de uma iniciativa que alia solidariedade e tradição, nesta segunda-feira, 23 de dezembro. Há seis anos, uma ação especial de Natal é realizada para as famílias da região, entregando presentes, cestas básicas, kits de higiene e material escolar. Neste ano, cerca de 90 famílias e aproximadamente 60 crianças foram beneficiadas, em um momento marcado pela alegria e pela aproximação com a cultura local.

A jornada começa ainda cedo, com os 50 voluntários, integrantes de um grupo de remo, atravessando as águas da região para chegar ao Furo Grande. O Papai Noel não chega de trenó, mas sim remando, uma adaptação que traduz o espírito amazônico da ação. "O Papai Noel que chega remando é algo que aproxima ainda mais a gente da realidade das crianças daqui. Elas se identificam, porque é algo que faz parte do dia a dia delas", explica Igor Bonna, participante da iniciativa. Segundo ele, o encontro é um momento único, cheio de brincadeiras, sorrisos e carinho.

Para Igor, estar presente é muito mais do que distribuir itens materiais. "Isso é o ponto alto do Natal pra mim. Ver a alegria das crianças ao receberem os presentes e a curiosidade delas com o Papai Noel chegando de barco é uma experiência que não tem preço", conta. Ele reforça que, mesmo com as dificuldades enfrentadas por muitos moradores da região, os voluntários buscam trazer um pouco de leveza e felicidade, ainda que por um dia. "Com a força do grupo, conseguimos proporcionar esse momento de alegria e construir memórias felizes para essas famílias."

A relação entre os organizadores da ação e a Ilha das Onças é de longa data. Alan Bordallo, de 38 anos, um dos sócios do grupo que organiza a iniciativa, explica que a escolha da comunidade do Furo Grande para a realização não é por acaso. "A gente frequenta muito essa região durante o ano, trazendo passeios e comemorando aniversários dos nossos integrantes. São pessoas que já conhecemos há muitos anos e, nesse momento, queremos retribuir o carinho que sempre recebemos, compartilhando o que temos e recebendo de volta essa alegria que eles nos transmitem."

Este ano a ação teve uma novidade: a distribuição de materiais escolares. Uma das integrantes do grupo, Stefanie Napoleão, é dona de uma loja de papelaria e colaborou com as doações. Ela diz que fazer a doação de materiais era uma meta pessoal e falou sobre a importância dessa atitude: “Além de trazer esse espírito de natal, união, a gente promove, ainda, a educação, que é o que vai dar a oportunidades e que vai ajudar no desenvolvimento dessa região”, explicou a empresária.

Alan ressalta que, ao todo, o projeto beneficiou 90 famílias e 54 crianças nesta edição. "É emocionante ver como as crianças se envolvem nas brincadeiras e como as famílias ficam felizes em participar desse dia. Isso é o verdadeiro espírito natalino. Saímos daqui abastecidos de energia positiva e com a certeza de que estamos contribuindo para fazer a diferença na vida dessas pessoas."

A programação incluiu lanche e atividades recreativas, que transformaram a manhã em um momento de descontração e celebração. "O mais especial é ver como eles se entregam ao momento, seja ao ganhar um presente, seja ao participar das brincadeiras. Essa troca é algo que levamos no coração", afirma Igor.