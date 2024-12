Ação de Natal arrecada brinquedos e fraldas para crianças acolhidas pela Casa Menino Jesus

Tomado pelo espírito natalino, um casal de Belém encontrou uma forma especial de fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Cibelly e Silvério Aguiar, ambos profissionais da área de saúde, decidiram promover uma campanha de arrecadação de brinquedos, fraldas e itens de higiene pessoal para a Casa Menino Jesus, uma instituição que acolhe famílias vindas do interior do estado para tratamento médico na capital.

Arrecadação de brinquedos Casa Menino Jesus Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

A ação nasceu do desejo de transformar a realidade de crianças em situação de vulnerabilidade. O casal, sensibilizado com a história de um jovem atendido pela instituição, decidiu dedicar parte de seu tempo à mobilização de outras pessoas para obter doações destinadas à Casa Menino Jesus. “A gente viu um adolescente com osteossarcoma que enfrentava tantas dificuldades, e aquilo nos marcou profundamente. Sentimos que tínhamos que fazer algo”, relata Silvério Aguiar, cirurgião-dentista e biomédico.

Cibelly e Silvério Aguiar (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Cibelly, que também é cirurgiã-dentista, destaca a importância das doações para o dia a dia das crianças e famílias atendidas pela Casa Menino Jesus. “Essas famílias vêm do interior e muitas vezes não têm onde ficar. Aqui, elas encontram acolhimento e apoio. Um simples brinquedo ou uma fralda pode fazer toda a diferença na vida delas, principalmente em um momento tão delicado”, explica.

A Casa Menino Jesus: 44 anos de acolhimento e esperança

Fundada originalmente em Fortaleza, no Ceará, em 1980, a Casa Menino Jesus chegou a Belém como a terceira unidade de um projeto voltado a acolher crianças e adolescentes com câncer, problemas cardíacos e renais. Dona Alda Menezes, pedagoga e coordenadora da unidade de Belém, fala sobre a importância da instituição.

“Hoje, atendemos crianças e adolescentes que precisam de tratamento e acolhimento, muitas vezes vindos do interior em busca de esperança. Esse trabalho é essencial para essas famílias que precisam da nossa ajuda”, afirma Dona Alda.

Alda Menezes, Coordenadora da Casa Menino Jesus (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A instituição oferece abrigo, alimentação e apoio psicológico para pacientes e acompanhantes, funcionando como um ponto de apoio para quem está longe de casa. No entanto, manter a casa exige constante ajuda da comunidade.

Como ajudar

O evento principal da campanha será a entrega das doações, marcada para o dia 21 de dezembro, na própria Casa Menino Jesus. Até lá, o casal espera arrecadar o máximo de itens possível.

“Estamos recebendo brinquedos novos, fraldas, alimentos e produtos de higiene. Tudo isso ajuda a garantir um Natal mais humanizado para as crianças e suas famílias”, explica Silvério. Ele reforça que as doações podem ser entregues diretamente na instituição, localizada na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, n°1403.

Para Cibelly, a campanha vai além do ato de doar. “É uma forma de retribuir o que recebemos, de tirar um pouco do nosso tempo para ajudar o próximo. Essa casa faz um trabalho lindo e merece todo o apoio possível”, declara.

SERVIÇO:

Campanha de Natal Casa Menino Jesus

O que doar: Brinquedos novos, fraldas e produtos de higiene pessoal.

Local de entrega: Casa do Menino Jesus, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, n°1403, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Avenida Gentil Bitencourt - São Brás.

Prazo para doações: 20 de dezembro

Contato: (91) 98271-1256