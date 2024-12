Estudantes, profissionais e voluntários levam ação social a comunidade do Pará

A comunidade quilombola Guajará Mirim, em Acará, nordeste do Pará, recebeu neste sábado (14) a 11ª edição do Natal Solidário, promovido pelo projeto social Futuro Brilhante. A ação reuniu estudantes, profissionais e voluntários de diversas áreas em um dia repleto de saúde, educação e lazer para crianças e famílias da vila Cruzeirinho.

O evento começou com a apresentação de um coral formado por alunos da escola local e seguiu com as atividades: palestra sobre prevenção do câncer de pele; atendimentos médicos; recreação para as crianças e uma ação lúdica para ensinar os pequenos a escovarem seus dentes. “Eu amo esse projeto! Todo ano espero ansiosa para brincar, aprender e encontrar meus amigos aqui”, contou Isis Cunha, de 8 anos, enquanto participava das atividades.

Ao longo do dia, foram realizadas mais de 30 consultas médicas familiares e distribuídos 150 brinquedos. O líder comunitário Joelson Cunha falou do impacto da iniciativa na vida dos moradores. “O Futuro Brilhante traz não só alegria, mas também saúde e educação. Esse projeto preenche lacunas importantes que a gente ainda tem na saúde e na qualidade de vida das crianças”, destacou.

Para as famílias atendidas, o Natal Solidário já se tornou parte do calendário anual. Quem comprova isso é Daniele Cunha, mãe de quatro filhos, que contou como a ação se tornou especial para sua família. “Quando o projeto começou há 11 anos, eu tinha apenas um filho, agora tenho quatro, e todos eles cresceram sabendo que no mês de dezembro recebemos a visita do Papai Noel”, testemunhou.

A professora Edma Nascimento contou sobre o envolvimento da comunidade com a data. “O povo daqui se engaja, se organiza e valoriza muito esse momento. As crianças ficam empolgadas, esperando o Papai Noel e aproveitando cada atividade. É algo que fortalece nossos laços e traz esperança”, finalizou.

A ação contou com o apoio do Tribunal de Justiça do Pará, da Associação dos Magistrados (Amepa), da Base Produtos Construtivos, dos escritórios Santos e Souza e Flávia Figueiredo, além de ligas acadêmicas como Laoped/Ufpa, Latonep/Uepa, Lampene/Unama e Lacif/Unama.

O Futuro Brilhante atua durante todo o ano, promovendo atividades educativas e preventivas, como palestras sobre limites corporais para crianças de 6 a 9 anos, utilizando música, pintura e jogos de tabuleiro. Além disso, realiza a doação mensal de 50 kits escolares, somando um total de 450 kits anuais, beneficiando crianças em situação de vulnerabilidade e fortalecendo o vínculo com a escola.

Diego Martins, coordenador do projeto, explica o compromisso com as comunidades atendidas. “Trabalhamos o ano todo com foco na prevenção da violência sexual infantil. O Natal Solidário, em especial, é um momento de unir forças para trazer saúde, educação e dignidade a comunidades que carecem de serviços essenciais. O impacto é coletivo, e o sentimento de esperança é o que nos move”, pontuou.