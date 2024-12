Projeto social Liga do Bem está arrecadando brinquedos para o natal dos ribeirinhos 

O projeto social familiar Liga do Bem está na reta final de arrecadação de brinquedos deste ano. A meta é arrecadar, pelo menos, mil brinquedos para distribuir em duas datas no dia 20 de dezembro, no natal dos ribeirinhos. E no dia 25, no dia de natal, onde os participantes do projeto distribuem em 12 pontos distribuídos pela BR-316. Quem quiser doar pode entrar em contato por meio do instagram do projeto ou pelo telefone 98205-4642 (Marcelo Casanova).

Marcelo é coordenador e fundador do projeto e conta que iniciou esse trabalho social há 12 anos. Ele conta que cresceu vendo o pai se vestir de papai noel e distribuindo presentes para as crianças. "Eu cresci vendo isso e uma irmã minha sempre teve o sonho de ter um projeto social. Há 13 anos ela morreu e eu decidi, junto com a minha família, de colocar o projeto em prática. Ao longo do tempo várias pessoas foram entrando e ajudando", explica o fundador.

O projeto trabalha durante o ano todo para a arrecadação dos brinquedos para que no mês de dezembro eles sejam distribuídos. "A gente faz esse trabalho durante o ano todo, mas fica mais intensificado nos últimos três meses do ano. Todo ano nós ultrapassamos a meta de mil brinquedos. Esse ano ainda não conseguimos atingir a meta", se preocupa Marcelo.

"Todos os brinquedos ficam no quarto da minha irmã até o dia da distribuição", conta o responsável. O primeiro dia de distribuição é no dia 20 de dezembro, para os ribeirinhos. Depois, no dia de natal, 25 de dezembro, os integrantes do projeto realizam a distribuição em 12 pontos da BR-316. "A gente faz essa distribuição na Região Metropolitana de Belém, são pontos onde as pessoas já aguardam pela entrega dos presentes", acrescenta Marcelo.

Quem quiser ajudar o projeto pode entregar os brinquedos em alguns pontos espalhados por Belém. Alguns dos pontos de arrecadação são: Mangal das Garças, Parque do Utinga, Estação das Docas, Fit 4you da Duque,Fit 4you da Pedreira e da Conselheiro, Luiza Duarte da Batista Campos e entre outros pontos. Mas para quem quiser mais informações pode entrar em contato com o fundador do projeto por meio do telefone 98205-4642.

"A gente espera conseguir atingir a meta. A gente fica muito feliz com essa ação e a cada ano a gente vem ganhando mais parceiros", pontua Marcelo Casanova.