Na homilia deste domingo (27), Padre Cláudio Pighin fala do poder de confiar na ação divina

Neste domingo, 27, o Padre Cláudio Pighin diz que o evangelho ensina sobre a importância da confiança na ação do senhor Jesus. A mensagem é repassada a partir da passagem do livro de João, onde é descrito o milagre da multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Assim como na história, o padre enfatiza que devemos agir confiantes na ação do senhor jesus.

Na parábola da multiplicação dos pães e peixes, o povo está faminto e precisa ser alimentado, as estratégias humanas não surtem efeito e as pessoas se sentem incapazes. Pighin usa essa mensagem para exemplificar onde reside a confiança e a fé no agir de Deus, mesmo nos momentos difíceis. “Quando o ser humano age somente com os seus planos as respostas serão sempre limitadas. No entanto, quando se abre à luz das sagradas escrituras, as soluções se tornam ilimitadas”, explica.

O padre explica que é importante se aproximar da lógica de Deus, mas que Ele apresenta seus ensinamentos e perspectiva aos fiéis sempre gradualmente, por entender que a compreensão dos seus ensinamentos demanda tempo. Nesse sentido, o sacerdote afirma que “Deus reconhece nossas fraquezas e não nos abandona”. Assim, deixa claro que quando não havia mais respostas humanas ao problema da fome, o senhor mostrou a solução, como uma resposta à confiança no agir de Deus.

VEJA MAIS

Após o milagre, Jesus deu graças e partiu, o que evoca a eucaristia e, segundo o padre, quando celebrada devidamente leva as pessoas a praticarem o altruísmo e o cuidado com o outro. “Quando existe essa capacidade de compartilhar tem sempre de sobra. Talvez hoje possamos dizer avivai-vos perante as injustiças de todo tipo na nossa sociedade. É que falta de verdade a vivência da Santa Eucaristia de Nosso Senhor Jesus Cristo”, afirma.