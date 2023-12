Em homilia, Padre Cláudio reflete sobre conversão e testemunho

Neste segundo domingo do Advento, o padre Cláudio Pighin, responsável pelas celebrações na sede do Grupo Liberal, fala sobre conversão e testemunho. Na homilia deste final de semana, o religioso destacou que o evangelista Marcos, com habilidades jornalísticas, nos faz um convite à reflexão mais profunda, que nos leva a compreender que a essência da boa notícia reside na pessoa e no evento de Jesus.

“Com Ele, temos tudo a ganhar. A história confirma que o ser humano se sente perdido na complexidade da vida, e seu conhecimento é limitado. Apenas Jesus oferece uma verdadeira esperança de vida. Marcos diz que o Filho de Deus se fez carne e tornou-se nosso irmão. Por isso, o Mestre é o sinal de que Deus aceitou o mundo de maneira definitiva, revelando a solidariedade. O evangelista nos convida à conversão e a favorecer esse processo”, refletiu.

Padre Cláudio reforçou ainda que, ao reconhecer que mudanças substanciais não ocorrem instantaneamente, somos desafiados a empenhar-nos na transformação de nossa realidade para torná-la fiel à vontade do Criador. “Por vezes, somos cegos diante dos sinais de Deus em nossas vidas e teimosos em nossos próprios caminhos”, afirmou, citando que João Batista enfatiza a necessidade de uma conversão radical.

Para o religioso, o testemunho de João Batista, vivendo em total austeridade no deserto, em consonância com sua mensagem, serve como exemplo inspirador. Esse testemunho, ainda, exerce um forte apelo, pois as pessoas anseiam pela palavra de Deus e estão dispostas a sacrifícios para encontrá-la. Os seguidores, ao testemunharem essa verdade, atendem às necessidades do povo, servindo como faróis que iluminam o caminho em direção à fé.

“Este testemunho atrai a todos, pois as pessoas têm sede da palavra de Deus e fazem sacrifícios para alcançá-la. Os seguidores testemunham essa verdade, servindo às necessidades do povo. Portanto, esses momentos são favoráveis para deixar Jesus entrar em nossas vidas e nos conduzir. Em última análise, pergunto: o que precisamos fazer para que nossa conversão aconteça em todas as nossas relações - familiares, profissionais? Bom advento!", finalizou padre Cláudio.